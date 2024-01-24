Прошло уже больше месяца с тех пор, как Epic Games выпустила игровой режим LEGO Fortnite и он довольно-таки успешный. И теперь вышло первое крупное обновление данного режима.

В конце 2023 года состоялся релиз LEGO Fortnite, а вот во вторник он получит свое первое крупное обновление контента. Основная цель этого обновления – устранение некоторых проблем. Несмотря на ожидаемое добавление нового контента, после обновления игра существенно улучшится, благодаря устранению небольших проблем. Релиз обновления для LEGO Fornite совпадает с выпуском обновления Fortnite 28.10 на различных платформах, включая PlayStation, Xbox, ПК, Android и Nintendo Switch. Однако фанаты LEGO Fortnite должны будут подождать с 9:00 до 11:00 по Гринвичу 23 января, так как в это время сервер будет недоступен. Обновление включает в себя LEGO-версии Fortnite Icon Skins, улучшения игрового процесса, новые предметы и изменение баланса. Вот список некоторых важных изменений LEGO Fortnite (28.10):

- Мобильная версия: игроки не могли есть после того, как бросили или толкнули ящик. У игроков LEGO Fortnite, играющих на мобильных устройствах, была проблемы, которая не позволяла им есть после толчка или броска ящика.

реклама

- Другие игроки могут появиться далеко от вас: при входе в чей-то мир другие игроки могут появиться далеко от вас, владельца мира.

- Отключена возможность "присоединиться через лобби": при попытке присоединиться к миру LEGO через лобби могут возникнуть проблемы, особенно если используется несколько контроллеров или учетных записей на одном устройстве.

- Жители деревни не работают на металлургическом заводе: жители деревни, назначенные на работу на металлургическом заводе, не прогрессируют и не дают результатов.

- Начальные точки появления игроков иногда находятся вдали от ресурсов: начальные точки появления игроков иногда находятся в океане, тундре или пустыне, а не ближе к ресурсам.

- Исправлена ошибка создания миров: некоторые игроки могли столкнуться с ошибками при попытке создать свои миры.

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Постепенное обновление игры поможет привлечь еще большую аудиторию, особенно тех, кто любит уютный и креативный игровой процесс, который напоминает такие игры, как Animal Crossing, Stardew Valley и Valheim. Благодаря этому обновлению фанаты LEGO Fortnite могут ожидать нового контента и улучшений, которые укрепят сотрудничество между популярной игрой и культовым брендом LEGO.