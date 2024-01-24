Глава Samsung Ли Джэ Ён был разочарован отсутствием инноваций в серии Galaxy S24.

Критики давно высказывают свое недовольство по поводу консервативного подхода Samsung к разработке флагманских смартфонов Galaxy S. Новинки, такие как Galaxy S24 и Galaxy S24+, предлагают лишь незначительные обновления, за исключением дополнительного процессора и разрешения экрана 1440p. Даже Galaxy S24 Ultra вызывает насмешки, будто это просто версия Galaxy S23 Ultra с добавленными функциями искусственного интеллекта. Видимо, высшее руководство Samsung соглашается с этим мнением.

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Согласно сообщению издания "Naver News", Samsung организовала общее собрание своих различных подразделений. На встрече присутствовали руководители Samsung Electromechanics, Samsung Display, Samsung Device Solutions (DS) и еще 40 генеральных директоров. Руководителем собрания был Ли Джэ Ён, который продемонстрировал видео, подчеркивающее различие между Samsung и конкурентами. Он отметил, что смартфоны Galaxy разочаровывают больше, чем iPhone, не предлагая много новшеств и оставаясь на прежнем уровне изменений. Это может привести к крупным изменениям в стратегии Samsung в будущем. Китайские производители уже обогнали флагманы Samsung, предлагая мощную зарядку, большой объем оперативной памяти и высококачественные камеры по значительно более низкой цене.

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Время покажет, как повлияет это на стратегию самой Samsung. Утечки информации подсказывают, что Galaxy S25 и Galaxy S25+ могут изменить ситуацию, воспользовавшись камерой от Sony. В свою очередь, Galaxy S25 Ultra будет оснащен переменным зумом, а Galaxy S26 Ultra может стать первым смартфоном, оснащенным 1-дюймовым сенсором. Также ходят слухи о том, что Galaxy Z Fold6 и Galaxy Z Flip6 станут более компактными и получат более большие дисплеи.