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СтарыйДед
Игры Sony PlayStation будут доступны на ПК, в облаке и на мобильных устройствах
Генеральный директор Sony Кеничиро Ёсида рассказал о будущем игр для PlayStation в своём интервью.

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C момента выхода Sony PS5 в 2020 году, продажи продолжают стремительно расти. Многие интересуются, какие планы у подразделения PlayStation на будущее. Очевидно, что команда стремится укрепить свои позиции на рынке видеоигр. Однако генеральный директор Кенитиро Ёсида не имеет однозначного ответа на вопрос о том, что ждет в будущем. Тем не менее, он намекнул на свое видение игр для PlayStation. Кенитиро Ёсида заявил о том, что игровой опыт Sony PlayStation станет "повсеместным", позволяя каждому пользователю проводить время в своей любимой игре "везде, где есть компьютеры". Генеральный директор также подчеркнул, что игры будут доступны на ПК, мобильных устройствах и в облаке. В отношении облачных игр, генеральный директор Sony не считает, что игровые сервисы, предлагаемые только через подписку, являются оптимальным решением для геймеров. Он объяснил, что геймеры обычно предпочитают сосредоточиться на одной игре, и он не видит ценности в "огромном выборе игр" подобных потоковым видео сервисам.

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Таким образом, PlayStation Network (PSN) будет развивать "гибридный или сбалансированный сервис", предлагая как подписку, так и платный контент. Во время интервью генеральный директор также обсудил, как недавнее приобретение Microsoft Activision Blizzard повлияет на будущее Sony PlayStation. Хотя Ёсида не раскрыл многих деталей, он отметил, что "здоровая конкуренция необходима" для развития игровой индустрии. Sony также будет продолжать работать над предоставлением геймерам PlayStation "различных вариантов игры".

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