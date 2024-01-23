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СтарыйДед
MINISFORUM представил карманный мини-ПК S100-N100 с подключением 2,5 Gigabit Ethernet
S100-N100 будет выпущен позднее в этом году как эффективный мини-ПК с поддержкой Power over Ethernet.

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Компания MINISFORUM готовит выпуск нового мини-ПК, который будет еще меньше по размеру, чем модели HX200G и UH185 Ultra, о которых уже ранее сообщалось. Новинкой от MINISFORUM станет S100-N100 - карманная альтернатива, предназначенная для использования в сфере образования. Количество портов в S100-N100 будет довольно ограничено и включает: 1x 2,5 Gigabit Ethernet (с поддержкой PoE), 1x HDMI 2.0, 2 порта USB 3.1 типа A (со скоростью передачи данных 10 Гбит/с) и 1x USB Type-C (для подачи питания).

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Как можно догадаться из названия, S100-N100 оснащен процессором Intel N100. Данный процессор, являющийся бюджетным вариантом серии Alder Lake-N, имеет 4 ядра Gracemont Efficient с тактовой частотой от 1 ГГц до 3,4 ГГц. Также следует отметить, что этот 10-нм процессор имеет TDP 6 Вт и встроенную графическую систему с 24 исполнительными блоками (EU), но без поддержки Hyper-Threading. В комплектации S100-N100 будет 8 ГБ оперативной памяти LPDDR5 с тактовой частотой 4800 МТ/с и 256 ГБ флэш-памяти UFS 2.1, на которой будет предустановлена операционная система Windows 11.

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Важно отметить, что устройства MINISFORUM будут иметь распаянную оперативную память и хранилище, что ограничивает возможности их расширения. По информации от "ShortCircuit", ожидается, что S100-N100 появится на рынке в ближайшие месяцы. Однако, пока компания MINISFORUM не уточнила официальную дату выпуска нового мини-ПК и его цену.

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