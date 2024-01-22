Sony утверждает, что ее новейшая портативная колонка оснащены всем необходимым для проведения различных мероприятий.

Sony представила новую модель беспроводной колонки серии X, созданную специально для вечеринок. Теперь пользователи смогут наслаждаться прекрасным звуком где угодно благодаря двойным высокочастотным динамикам и двум динамикам X-Balanced для эффекта «MEGA BASS». Компактные размеры колонки (10,59 x 22,20 x 11,57 дюйма) и наличие ручки и физических элементов управления делают ее удобной в использовании и переноске.

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SRS-XV500 поддерживает режим караоке и может быть подключена к 1-2 микрофонам. Благодаря дополнительным элементам управления Echo и Key Control на задней панели, пользователи смогут регулировать звук и подбирать тональность. Колонка также оснащена USB-портом типа A для зарядки и передачи данных, а также гитарными входами. Благодаря технологии Bluetooth она может проигрывать музыку с любого устройства и быть управляемой через приложения Sony Music Center или Fiestable. Хотя у нее отсутствует USB-C, она обладает впечатляющим временем работы до 25 часов и возможностью быстрой зарядки - всего за 10 минут подзарядки вы получите до 2,5 часов прослушивания.

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Кроме того, SRS-XV500 имеет рейтинг IPX4, что делает ее влагозащищенной и пригодной для использования на улице. И самое интересное, она изготовлена из переработанного пластика, что подтверждает заботу Sony об окружающей среде. Представляемая модель уже доступна для покупки по цене 398 долларов (около 35 000 рублей).