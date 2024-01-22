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Sony представила новую модель беспроводной колонки серии X, созданную специально для вечеринок. Теперь пользователи смогут наслаждаться прекрасным звуком где угодно благодаря двойным высокочастотным динамикам и двум динамикам X-Balanced для эффекта «MEGA BASS». Компактные размеры колонки (10,59 x 22,20 x 11,57 дюйма) и наличие ручки и физических элементов управления делают ее удобной в использовании и переноске.
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SRS-XV500 поддерживает режим караоке и может быть подключена к 1-2 микрофонам. Благодаря дополнительным элементам управления Echo и Key Control на задней панели, пользователи смогут регулировать звук и подбирать тональность. Колонка также оснащена USB-портом типа A для зарядки и передачи данных, а также гитарными входами. Благодаря технологии Bluetooth она может проигрывать музыку с любого устройства и быть управляемой через приложения Sony Music Center или Fiestable. Хотя у нее отсутствует USB-C, она обладает впечатляющим временем работы до 25 часов и возможностью быстрой зарядки - всего за 10 минут подзарядки вы получите до 2,5 часов прослушивания.
Кроме того, SRS-XV500 имеет рейтинг IPX4, что делает ее влагозащищенной и пригодной для использования на улице. И самое интересное, она изготовлена из переработанного пластика, что подтверждает заботу Sony об окружающей среде. Представляемая модель уже доступна для покупки по цене 398 долларов (около 35 000 рублей).