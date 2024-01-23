Компания Metaphyuni представила новую игровую мышь Metapanda P1 Pro Max с передовым датчиком PAW3395 для высочайшей точности (26000 DPI) и производительности (скорость 650 IPS, ускорение 50G), оптимальной для киберспорта.

Компания Metaphyuni представила в Китае свою новую игровую мышь Metapanda P1 Pro Max. Она отличается использованием датчика PAW3395, который обеспечивает высокую точность позиционирования до 26000 точек на дюйм, скорость отслеживания 650 дюймов в секунду и ускорение 50G. Это позволяет мыши точно и быстро реагировать, что делает ее идеальной для киберспорта. Важной особенностью данной модели является ее основной управляющий чип Nordic 52840 от Broadcom, который гарантирует беспроблемное подключение и минимизирует задержку. Кроме того, мышь оснащена микропереключателями Kailh White Blade, известными своей долговечностью и сроком службы в 100 миллионов нажатий, что обеспечивает долговечность и надежность пользователя. Одним из важных нововведений этой версии является поддержка частоты опроса 4 кГц. С помощью приемника Metapanda 4K возможно использование мыши с максимальной частотой опроса 4000 Гц. Это предоставляет пользователям дополнительные возможности настройки частоты опроса в диапазоне от 125 Гц до 4000 Гц с временем передачи 0,25 мс.

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В отношении дизайна Metapanda P1 Pro Max имеет массу всего 65 грамм, что делает ее очень легкой и удобной для использования, особенно в соревновательных дисциплинах. Размеры мыши составляют 122,95 x 65,09 x 40,98 мм, что делает ее идеальной для рук среднего и большого размера. Она доступна в черном и белом цветах и имеет эргономичный дизайн для комфортного использования. Также мышь оснащена противоскользящими накладками Metaphyuni IP, которые улучшают ее удобство и комфорт. Еще одним значительным преимуществом данного устройства является время автономной работы. Мышь оснащена 500 мА*ч аккумулятором, который обеспечивает до 130 часов непрерывной работы без необходимости заряда.

Мышь имеет три режима подключения, включая проводное соединение Type-C, беспроводной вариант 2,4G и Bluetooth 5.1, что позволяет ее универсально использовать на различных устройствах. Она совместима с операционными системами Windows, Mac/iOS и Android, что также расширяет возможности ее использования.