Ноутбук продаётся в единственной конфигурации с 16 ГБ оперативной памяти и SSD-накопителем емкостью 512 ГБ.

Компания Lenovo анонсировала для китайского рынка новую модель ноутбука: ThinkBook 14+ модель 2024 SE. Этот ноутбук предлагается с процессором Intel Core Ultra 5 125H, работающим совместно с 16 ГБ оперативной памяти нового поколения LPPDR5X, а также имеет встроенный SSD-накопитель M.2 на 512 ГБ.

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Стильно оформленный, ThinkBook 14+ 2024 SE получил монолитный металлический корпус в сером оттенке Luna Grey. Несмотря на стремление к компактности, его толщина составляет всего 15,9 мм, а вес ограничен 1,5 кг, что делает гораздо проще брать его с собой. Уникальной чертой является его крышка, способная откидываться на целых 180 градусов, добавляя удобства в использовании. Дисплей ноутбука обладает разрешением 2,5K, рамками минимальной ширины, насыщенным sRGB-спектром на 100% и частотой обновления в 90 Гц. Внутренние компоненты охлаждаются с помощью инновационной системы Smart Power 3.0, которая поддерживает оптимальную производительность даже при интенсивных нагрузках. Емкость аккумулятора впечатляет — 85 Вт*ч, и девайс может быть заряжен до половины всего за полчаса.

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В плане связи ThinkBook 14+ 2024 SE предлагает широкий спектр интерфейсов: порт Thunderbolt 4, выход HDMI 2.1, пару разъемов USB 3.2 Gen1, порт USB 3.2 Gen2 со скоростью передачи данных до 10 Гбит/с, USB 2.0, сетевой интерфейс RJ45, слот для карт MicroSD, а также порт TGX для подсоединения внешнего видеоадаптера. Порт TGX предоставляет пропускную способность 64 Гбит/с, что обеспечивает высокую производительность для игровых приложений. Lenovo предложила специальную цену в период предварительных заказов, устанавливая стоимость новинки в 5299 юаней, что эквивалентно приблизительно 65 000 рублей. О присутствии продукта на глобальном рынке данных пока не поступало, хотя Lenovo уже представила аналогичный по функциям ThinkBook 14 i Gen6+ для покупателей за пределами Китая.