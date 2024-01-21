Предположительно, они оснащены функцией мониторинга ЭКГ и уровня глюкозы в крови, датчиком температуры кожи и многими другими функциями для оценки здоровья

Rollme - один из немногих малоизвестных производителей недорогих носимых устройств. И вот компания представляет новую модель - Rollme Hero M5, умные часы с дизайном, знакомым многим пользователям, которые обещают огромный функционал по доступной цене.

Hero M5 можно приобрести исключительно у производителя за всего 49,99 долларов США (примерно 4 500 рублей) с доставкой во многие страны Европы и Северной Америки. Ассортимент доступных цветов включает черный, синий и серебряный.

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Если внимательно изучить заявленные характеристики, можно заметить, что данное устройство впечатляет своим многообразием функционала. Однако не стоит слишком доверять точности и достоверности измерений, указанным производителем. Недоверие связано с тем, что Rollme Hero M5 не имеет медицинской сертификации.

Согласно заявлению компании, данные умные часы позволяют провести процедуру ЭКГ, а также выполнять неинвазивное измерение уровня сахара в крови. Чтобы воспользоваться функцией ЭКГ, необходимо положить палец другой руки на поверхность датчика, расположенного на правой стороне корпуса, где также находится кнопка управления.

Rollme Hero M5 также обладает обычными функциями мониторинга состояния здоровья, включая контроль пульса и уровня кислорода в крови, отслеживание уровня стресса и качества сна, а также измерение температуры тела и различных спортивных режимов.

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Для визуализации информации производителем был установлен 1,43-дюймовый круглый AMOLED дисплей с разрешением 466х466 пикселей.