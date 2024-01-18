Вполне вероятно, что будущий складной телефон будет оснащен чипсетом Dimensity 9000+ от MediaTek.

Известно, что компания Tecno активно работает над разработкой нового складного смартфона, который должен стать преемником модели Phantom V Fold. Новый аппарат получит название Phantom V2 Fold и ранее уже появлялся в базе данных IMEI. Теперь же устройство замечено на платформе тестирования Geekbench, что позволяет раскрыть некоторые ключевые детали его характеристик. В марте прошлого года Tecno представила свой первый складной телефон, поэтому появление преемника стало вполне ожидаемой вещью.

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Phantom V2 Fold от Tecno упоминается в базе данных Geekbench под индексом модели AE10. В нем указывается материнская плата с кодовым названием XYZ-MARS, а конфигурация процессора предусматривает наличие четырех ядер с тактовой частотой 1,8 ГГц, трех ядер с тактовой частотой 2,85 ГГц и основного ядра с тактовой частотой 3,20 ГГц. Вероятнее всего, будущий складной телефон будет работать на чипсете Dimensity 9000+ от MediaTek, такой же, как и у Phantom V Fold. Согласно информации базы данных, устройство будет оснащено 12 ГБ оперативной памяти, и, возможно, появятся и другие варианты. Считается, что поставка Phantom V2 Fold будет идти с предустановленной операционной системой Android 14. По результатам тестов одного и многих ядер в Geekbench, складной смартфон Tecno Phantom V2 Fold набрал 1273 и 3844 балла соответственно. Многие другие подробности о новинке Tecno Phantom V2 Fold до сих пор остаются неизвестными, однако ожидается, что в ближайшие месяцы устройство получит больше сертификатов, которые раскроют больше информации о нем.

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Первая модель Tecno Phantom V Fold дебютировала, став самым доступным горизонтальным складным телефоном. Этот смартфон получил 6,42-дюймовый основной дисплей FHD+ и 7,85-дюймовый внутренний экран с разрешением 2000 x 2296 пикселей. Оба дисплея оснащены панелью AMOLED LTPO с частотой обновления 120 Гц. В камерной системе устройства есть основной датчик на 50 МП, телефото объектив на 50 МП и сверхширокоугольный объектив на 13 МП.