Предметом спора стал новый внешний вид логотипа Remedy, который, по словам Take-Two, слишком похож на логотип Rockstar Games.

В центре юридической баталии оказались два ведущих игровых гиганта: финский разработчик Remedy Entertainment, родоначальник знаменитых игровых серий, как Max Payne и Alan Wake, и издатель Take-Two Interactive. Противостояние разгорелось вокруг новой торговой марки Remedy, где они презентовали логотип с изображением буквы «R» - Take-Two усмотрело здесь слишком близкое сходство с символикой своей дочерней фирмы Rockstar Games. Так, Take-Two Interactive, дочерняя компания Rockstar Games, выразила свои возражения по поводу новой торговой заявки Remedy, зарегистрированной в юридических кругах Союза и Соединенного Королевства.

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Новый дизайн логотипа, где 'R' стал символизировать больше, чем просто мир Max Payne, был анонсирован Remedy 14 апреля 2023 года, вскоре после официального запроса о регистрации в ЕС. Обновление подразумевало отражение развития компании за пределы их классических тайтлов. Заявки на торговые знаки были также направлены в Великобританию и США, где они до сих пор ожидают рассмотрения. Стороны текущего спора в ЕС воспользовались правом на продление срока рассмотрения до сентября 2025 года. Если внутреннее соглашение не будет достигнуто, дело передадут в суд.

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С учетом крепких деловых связей между Remedy и Take-Two, которые обменялись правами на Max Payne в далеком 2004 году, шанс на достижение мирного соглашения остается велик. До определенной даты ожидается доказательственная база от Take-Two для подкрепления их возражений в рамках процесса рассмотрения. Пример их решимости – ситуация с игрой Hazelight, It Takes Two, которая подтолкнула Hazelight к отказу от названия после запуска в 2021 году. Скорее всего, утверждения о путанице среди потребителей, вызванной логотипом, станет ключевым фактором в присуждении права на торговую марку Remedy. Независимо от исхода, дальнейшие отношения между двумя студиями могут ощутить напряжение, потенциально осложняя любые ближайшие совместные проекты.