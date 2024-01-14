DJI Mic 2 предлагается в двух очаровательных цветах — белоснежно-белом и темно-черном.

Качество звука имеет такое же важное значение при записи видео, как и качество самого видео. Компания DJI, хорошо знакомая в отрасли, готовится поднять планку еще выше с выходом нового продукта - микрофона DJI Mic 2. Запуск этого передового микрофона запланирован на 17 января и обещает перевернуть представления пользователей по всему миру о качестве звука. Осталось лишь несколько дней до официального релиза, и ожидание DJI Mic 2 достигло небывалых масштабов. Сегодня был представлен эксклюзивный обзор новинки, где уже можно увидеть официальные фотографии продукта и подробные характеристики.

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Одной из впечатляющих особенностей DJI Mic 2 является инновационная технология интеллектуального шумоподавления. Разработанная для эффективного сокращения внешних шумов, она гарантирует, что разговоры останутся ясными и непрерывными даже в сложных условиях, таких как городская стройка. Это совершенствование делает DJI Mic 2 идеальным спутником для создателей контента, видеоблогеров и профессионалов, которым нужно безупречное качество звука. DJI также обратила внимание на эстетику, предлагая DJI Mic 2 в двух очаровательных цветах - жемчужно-белом и черном. Элегантный дизайн не только подчеркивает стиль, но и создает восхитительные возможности для пользователей, чтобы разделиться между этими привлекательными вариантами. Внимание к деталям проявляется не только в выборе цвета, но и в изысканном дизайне зарядки.

Зарядный чехол DJI Mic 2 также получил некоторые значительные изменения, которые придали ему свежий внешний вид и улучшенную функциональность. Чехол для зарядки отличается минималистичным дизайном и выполнен из качественного металла. Новый механизм защелки облегчает использование и делает его более удобным для пользователей, продемонстрировав приверженность DJI как к форме, так и к функциям. DJI Mic 2 оснащен множеством функций, предназначенных для облегчения использования. Значительные улучшения включают поддержку внутренней записи, что позволяет захватить звук с более широким динамическим диапазоном.

Время автономной работы увеличено с 15 до 18 часов благодаря зарядному устройству, обеспечивая длительное использование без перерывов. Сенсорный экран также был улучшен - его размер увеличен с 0,95 до 1,1 дюйма, что делает его более интуитивно понятным и отзывчивым. Емкость аккумулятора передатчика/приемника увеличена с 320 мА*ч до 360 мА*ч, что продлевает время использования между зарядками. Приятным дополнением является колесико управления, которое предоставляет пользователям больше гибкости в настройке звука. В заключение стоит отметить, что DJI Mic 2 становится доказательством стремления компании DJI к расширению границ аудиотехнологий. Благодаря интеллектуальному шумоподавлению, элегантному дизайну и дополнительным функциям, он обещает поднять уровень в сфере аудиозаписи.