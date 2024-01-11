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СтарыйДед
Honor официально выпустил смартфон Magic 6 в Китае с процессором Snapdragon 8 Gen 3
Смартфон также оснащен 16 ГБ оперативной памяти и OLED-дисплеем с частотой 120 Гц. При этом заявляется, что цена будет ниже чем у конкурентов.

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Суббренд Xiaomi анонсировал новые смартфоны серии Х и М, и Honor также не осталась в стороне, представив свои новинки. Одной из последних моделей, дополнивших линейку Honor, стал X50 GT. Он оснащен мощным процессором Snapdragon 8+ Gen 1 и качественным OLED-дисплеем. Но теперь Honor радует нас еще тремя новыми моделями: Magic 6 Lite, Magic 6 и Magic 6 Pro. Новинка Magic 6 особенно впечатляет своей производительностью и доступной ценой.

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Magic 6, точно так же, как и другие топовые модели, работает на процессоре Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3. Этот набор микросхем отличается передовыми технологиями, включая чип 4-нм техпроцесса и сочетание ядер Cortex-X2, Cortex-A720 и Cortex-A510. В паре с графическим процессором Adreno 740 это обеспечивает максимальную производительность. Honor Magic 6 доступен в двух вариантах оперативной памяти - 12 ГБ и 16 ГБ, а также с различными вариантами хранения - 256 ГБ и 512 ГБ. Одним из самых впечатляющих аспектов Magic 6 является его 6,78-дюймовый дисплей OLED с разрешением 2800 x 1280 пикселей. Плавная частота обновления в 120 Гц обеспечивает высокую яркость и четкость изображения. Honor Magic 6 также оборудован впечатляющей системой камер. Основная камера на 50 МП, сверхширокоугольная камера на 50 МП и телеобъектив на 32 МП. Высокая чувствительность основной камеры и широкий угол обзора сверхширокоугольной камеры делают возможным создание качественных снимков в любых условиях. Также стоит отметить возможность оптического зума в 2,5 раза, предоставляемого телеобъективом.

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Батарея Honor Magic 6 тоже усовершенствовалась в сравнении с прошлой моделью. Её емкость теперь составляет 5450 мА*ч, а быстрая зарядка мощностью 66 Вт. Это позволяет полностью зарядить телефон всего за 30 минут. В модели "Pro" аккумулятор немного больше - 5600 мА*ч. Honor Magic 6 уже доступен для покупки на рынке Китая, а скоро его можно будет встретить и в других странах мира. Официальная дата начала продаж намечена на 18 января 2024 года в Китае. Цены на разные конфигурации можно увидеть на прилагаемом ниже изображении.

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