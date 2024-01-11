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Samsung представила впечатляющую линейку новых продуктов на выставке CES 2024. Среди них было «The Music Frame» - инновационный динамик, выполненный в виде рамки для фотографий, а также прозрачные телевизоры, которые выглядели совершенно футуристично. Но самым изумительным изделием являлся монитор под названием The Link. Его минималистичный дизайн и эксклюзивные возможности беспроводного подключения удивили многих.
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The Link обладает невероятно тонким профилем, который Samsung называет самым тонким среди светодиодных мониторов 4K диагональю 32 дюйма. Превосходная эстетика прослеживается и на задней панели, где расположены всего три основных порта: HDMI, питание и USB-C. Благодаря чему будут отсутствовать провода и лишний беспорядок. Как утверждает компания, уникальная стойка, повторяющая ширину монитора, заменяет обычную подставку и создает стильную и минималистичную атмосферу. Однако, по представленному изображению стойка выглядит массивно. Наиболее поразительной особенностью The Link является его способность беспроводного подключения. Samsung заявляет, что мониторы смогут соединяться друг с другом по беспроводной сети, позволяя создавать сетапы с несколькими мониторами без использования проводов. Хотя детали пока не раскрываются, отчеты указывают на возможное использование Pogo-контактов для данного беспроводного соединения. Это открывает новые горизонты для создания обширных рабочих пространств или захватывающих игровых сред без лишних проводов.
Кроме своего элегантного внешнего вида, The Link оборудован встроенными динамиками и незаметными элементами управления на лицевой панели. Однако некоторые конкретные детали, такие как разрешение, частота обновления и дополнительные функции, пока остаются тайной, но Samsung обещает скоро предоставить более подробную информацию.