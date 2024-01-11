Так как компания полностью не раскрыла принцип работы своего устройства, то строятся предположения, что для такого беспроводного соединения используются Pogo-контакты.

Samsung представила впечатляющую линейку новых продуктов на выставке CES 2024. Среди них было «The Music Frame» - инновационный динамик, выполненный в виде рамки для фотографий, а также прозрачные телевизоры, которые выглядели совершенно футуристично. Но самым изумительным изделием являлся монитор под названием The Link. Его минималистичный дизайн и эксклюзивные возможности беспроводного подключения удивили многих.

реклама

The Link обладает невероятно тонким профилем, который Samsung называет самым тонким среди светодиодных мониторов 4K диагональю 32 дюйма. Превосходная эстетика прослеживается и на задней панели, где расположены всего три основных порта: HDMI, питание и USB-C. Благодаря чему будут отсутствовать провода и лишний беспорядок. Как утверждает компания, уникальная стойка, повторяющая ширину монитора, заменяет обычную подставку и создает стильную и минималистичную атмосферу. Однако, по представленному изображению стойка выглядит массивно. Наиболее поразительной особенностью The Link является его способность беспроводного подключения. Samsung заявляет, что мониторы смогут соединяться друг с другом по беспроводной сети, позволяя создавать сетапы с несколькими мониторами без использования проводов. Хотя детали пока не раскрываются, отчеты указывают на возможное использование Pogo-контактов для данного беспроводного соединения. Это открывает новые горизонты для создания обширных рабочих пространств или захватывающих игровых сред без лишних проводов.

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Кроме своего элегантного внешнего вида, The Link оборудован встроенными динамиками и незаметными элементами управления на лицевой панели. Однако некоторые конкретные детали, такие как разрешение, частота обновления и дополнительные функции, пока остаются тайной, но Samsung обещает скоро предоставить более подробную информацию.