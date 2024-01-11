Кроме того, Infinix также продемонстрировала свои новые разработки AirCharge и Extreme-Temp Battery на выставке CES 2024.

На проходящей выставке CES 2024 компания Infinix презентовала свою новейшую разработку — технологию E-Color Shift. Благодаря E-Color Shift задняя крышка телефонов способна изменять и сохранять насыщенные цвета без какого-либо энергопотребления. Кроме того, Infinix продемонстрировала концептуальные технологии AirCharge и Extreme-Temp Battery.

реклама

Технология E-Color Shift, основанная на использовании E-Ink Prism 3, предлагает персонализацию задней панели смартфона. Микроструктуры, включающие цветные частицы с положительными и отрицательными зарядами, позволяют изменять внешний вид телефона в соответствии с индивидуальными предпочтениями пользователя, при этом не потребляя энергию.

Помимо этого, Infinix представила технологию AirCharge, которая использует адаптивные алгоритмы и магнитный резонанс для беспроводной зарядки по воздуху на расстоянии до 20 см при различных углах наклона, включая положение устройства под углом 60 градусов. Безопасность пользователя является приоритетом, поэтому система работает на частотах ниже 6,78 МГц и обеспечивает мощность до 7,5 Вт, предоставляя защиту от возможных рисков при зарядке. А устройство Infinix Extreme-Temp Battery решает проблему выхода аккумулятора из строя при экстремально низких температурах, обеспечивая бесперебойную работу смартфона даже при -40°C.

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Комментируя данное объявление компании на выставке CES 2024, заместитель генерального директора Infinix Mobility Лян Чжан отметил, что Infinix стремится предоставлять потребителям поколения Z во всем мире ориентированные на их потребности решения. Благодаря исследованиям в области настройки персонализации с помощью программного приложения, были найдены дополнительные возможности, позволяющие использовать до 60 настраиваемых областей на устройстве, причем каждая из них поддерживает разнообразие цветовых решений.