Датчик камеры, получивший название SmartSens SC580XS, собирается конкурирлвать с такими датчиками, как Sony IMX707, Samsung ISOCELL JN1 и OmniVision OV50H.

Компания SamrtSens, успешно занимающаяся массовым производством датчиков изображения, с гордостью объявляет о выходе нового продукта - SC580XS. Этот инновационный сенсор является прямым наследником модели SC550XS, которая использовала 22-нанометровый техпроцесс HKMG. Однако новый SC580XS, сохраняя базовую концепцию, претерпел значительные улучшения. Его размер составляет 1/1,28 дюйма, а также он оснащен множеством новых функций. Особое внимание заслуживает SmartSens PixGain HDR, которая призвана расширить динамический диапазон и эффективно устранить артефакты при движении. Кроме того, SmartSens SC580XS поддерживает несколько режимов расширенного динамического диапазона, включая PixGain HDR+VS и HDR с тройной экспозицией.

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Новый датчик изображения SC580XS с разрешением 50 МП имеет размер пикселя 2,44 мкм, что обеспечивает возможность записи видео в формате 4K со скоростью 120 кадров в секунду. Компания SmartSens утверждает, что благодаря применению технологий AllPix ADAF и Sparse PDAF, камерный сенсор обеспечивает более точное фокусирование в различных условиях освещения. Более того, SmartSens SC580XS использует частичное определение фазы пикселей, что значительно снижает энергопотребление камеры.

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Для демонстрации возможностей нового датчика изображения, компания SmartSens представила образец фотографии, снятой этим сенсором. Приведенное изображение наглядно демонстрирует способность SC580XS снимать с низким уровнем шума и обладать широким динамическим диапазоном даже при вечернем освещении.