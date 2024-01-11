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Компания SamrtSens, успешно занимающаяся массовым производством датчиков изображения, с гордостью объявляет о выходе нового продукта - SC580XS. Этот инновационный сенсор является прямым наследником модели SC550XS, которая использовала 22-нанометровый техпроцесс HKMG. Однако новый SC580XS, сохраняя базовую концепцию, претерпел значительные улучшения. Его размер составляет 1/1,28 дюйма, а также он оснащен множеством новых функций. Особое внимание заслуживает SmartSens PixGain HDR, которая призвана расширить динамический диапазон и эффективно устранить артефакты при движении. Кроме того, SmartSens SC580XS поддерживает несколько режимов расширенного динамического диапазона, включая PixGain HDR+VS и HDR с тройной экспозицией.
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Новый датчик изображения SC580XS с разрешением 50 МП имеет размер пикселя 2,44 мкм, что обеспечивает возможность записи видео в формате 4K со скоростью 120 кадров в секунду. Компания SmartSens утверждает, что благодаря применению технологий AllPix ADAF и Sparse PDAF, камерный сенсор обеспечивает более точное фокусирование в различных условиях освещения. Более того, SmartSens SC580XS использует частичное определение фазы пикселей, что значительно снижает энергопотребление камеры.
Для демонстрации возможностей нового датчика изображения, компания SmartSens представила образец фотографии, снятой этим сенсором. Приведенное изображение наглядно демонстрирует способность SC580XS снимать с низким уровнем шума и обладать широким динамическим диапазоном даже при вечернем освещении.