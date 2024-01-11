Asus AirVision M1 не является прямым конкурентом Apple Vision Pro, так как это не устройство смешанной реальности

На международной выставке CES 2024 компания Asus представила обширный ассортимент новых дисплеев, включая Asus AirVision M1 - инновационное устройство в виде очков, специально разработанных для ношения. Эти очки оснащены передовой технологией дисплея Micro OLED, которая позволяет отображать контент только при сопряжении с компьютером или смартфоном.

Важно отметить, что AirVision M1 не является прямым конкурентом Apple Vision Pro или недавно представленной гарнитуре Sony Spatial XR, однако он определенно соревнуется с подобными моделями, такими как TCL NXTWear S и RayNeo Air 2. Вместе с тем, AirVision M1 обладает интересными функциями, которые делают эти очки по-настоящему уникальными.

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В основе Asus AirVision M1 лежит дисплей с разрешением 1080p и углом обзора 57 градусов, обеспечивающий широкий обзор большого экрана прямо перед глазами пользователя. Как и у NXTWear, эта модель оснащена встроенными динамиками и использует соединение DisplayPort через USB Type-C для передачи контента.

Однако в отличие от NXTWear, AirVision M1 имеет сенсорную панель, которая позволяет настраивать различные параметры виртуального экрана. Пользователи могут выбирать соотношение сторон экрана, такое как 32:9, 21:9 или 16:9. Кроме того, с помощью сенсорной панели можно быстро регулировать яркость и активировать режим 3D.

К сожалению, компания Asus пока не предоставила информацию о ценах и доступности AirVision M1. Тем не менее, стоит отметить, что на данный момент модель NXTWear S от TCL имеет цену 299 долларов, в то время как NXTWear S Plus появилась на рынке по цене 399 долларов.\

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Можно предположить, что AirVision M1 будет приближаться к этому ценовому диапазону (в районе 30 000 рублей).