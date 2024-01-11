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На международной выставке CES 2024 компания Asus представила обширный ассортимент новых дисплеев, включая Asus AirVision M1 - инновационное устройство в виде очков, специально разработанных для ношения. Эти очки оснащены передовой технологией дисплея Micro OLED, которая позволяет отображать контент только при сопряжении с компьютером или смартфоном.
Важно отметить, что AirVision M1 не является прямым конкурентом Apple Vision Pro или недавно представленной гарнитуре Sony Spatial XR, однако он определенно соревнуется с подобными моделями, такими как TCL NXTWear S и RayNeo Air 2. Вместе с тем, AirVision M1 обладает интересными функциями, которые делают эти очки по-настоящему уникальными.
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В основе Asus AirVision M1 лежит дисплей с разрешением 1080p и углом обзора 57 градусов, обеспечивающий широкий обзор большого экрана прямо перед глазами пользователя. Как и у NXTWear, эта модель оснащена встроенными динамиками и использует соединение DisplayPort через USB Type-C для передачи контента.
Однако в отличие от NXTWear, AirVision M1 имеет сенсорную панель, которая позволяет настраивать различные параметры виртуального экрана. Пользователи могут выбирать соотношение сторон экрана, такое как 32:9, 21:9 или 16:9. Кроме того, с помощью сенсорной панели можно быстро регулировать яркость и активировать режим 3D.
К сожалению, компания Asus пока не предоставила информацию о ценах и доступности AirVision M1. Тем не менее, стоит отметить, что на данный момент модель NXTWear S от TCL имеет цену 299 долларов, в то время как NXTWear S Plus появилась на рынке по цене 399 долларов.\
Можно предположить, что AirVision M1 будет приближаться к этому ценовому диапазону (в районе 30 000 рублей).