Asus заявляет, что PG39WCDM — это самый изогнутый монитор ROG с кривизной 800R, и это гарантирует, что все пиксели находятся на равном расстоянии от глаз на расстоянии 80 см.

Asus представляет новую модель игрового монитора ROG Swift OLED PG39WCDM на выставке CES 2024 вместе с ROG Swift OLED PG27AQDP и ROG Swift OLED PG32UCDP. ROG Swift OLED PG39WCDM, подобно предшественнику ROG Swift OLED PG34WCDM, обладает изогнутым экраном с кривизной 800R, что позволяет создать еще более погружающую атмосферу для игры. Кроме того, PG39WCDM предлагает на 32% больше рабочего пространства на экране по сравнению с обычными 34-дюймовыми дисплеями с соотношением сторон 21:9. Asus уверяет, что благодаря кривизне 800R пиксели по всему экрану будут расположены на одинаковом расстоянии от глаз, даже на дальних краях, когда монитор находится на расстоянии 80 см. И ROG Swift OLED PG34WCDM, и PG39WCDM обладают высоким разрешением 3440 x 1400 и обновляют изображение с частотой 240 Гц. Согласно данным Asus, новый ряд мониторов ROG Swift может достичь пиковой яркости, превышающей стандартные показатели (до 1300 нит), и соответствует стандарту VESA DisplayHDR True Black 400.

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Алгоритм Clear Pixel Edge помогает устранить зеленую или красную окантовку. Asus утверждает, что время отклика составляет 0,03 мс, а поддержка AMD FreeSync Premium обеспечивает плавное изображение. Специальный радиатор помогает предотвратить проблемы выгорания экрана. Мониторы ROG Swift OLED PG34WCDM и PG39WCDM также оснащены встроенным интеллектуальным KVM-переключателем, который позволяет пользователям управлять двумя подключенными компьютерами с помощью одной клавиатуры и мыши. Пользователи также смогут использовать режимы "картинка в картинке" (PiP) и "картинка за картинкой" (PBP), чтобы следить за дополнительными устройствами. Варианты подключения включают: HDMI 2.1, DisplayPort 1.4 с технологией сжатия потока изображения (DSC), USB Type-C и USB 3.2 Type-A с возможностью питания мощностью 90 Вт. Asus также включает некоторые функции искусственного интеллекта, такие как Variable Overdrive 2.0, Dynamic GameVisual, Dynamic Crosshair и Dynamic Shadow Boost. В комплект поставки входит набор крепления на стену VESA. Цены и доступность модели Asus ROG Swift OLED PG39WCDM пока не разглашаются.

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