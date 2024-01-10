Эти легкие экзоскелеты оснащены программным обеспечением искусственного интеллекта, которое динамически регулирует усилие в зависимости от меняющейся местности.

Hypershell представила новую линейку экзоскелетов GoX, ProX и CarbonX, которая станет настоящим открытием для всех любителей активного отдыха и горных туристов. Костюмы с искусственным интеллектом надеваются на бедра и ноги, а их мощные двигатели предоставляют дополнительный импульс, позволяя пользователям перемещаться быстрее и носить более тяжелые рюкзаки без утомления. Каждая модель оснащена двумя процессорами, которые контролируют позицию и движение оператора с помощью датчиков положения и силы. GoX оснащен двигателем мощностью 400 Вт, а ProX и CarbonX - двигателями мощностью 800 Вт, что, как упоминалось ранее, позволяет пользователям быстро передвигаться и переносить значительные грузы. Система также предоставляет поддержку до 22 фунтов (10 кг) при ходьбе и до 66 фунтов (30 кг) при перемещении по лестницам или горам. Владельцы Hypershell могут ожидать значительного увеличения своей скорости до 20 км/ч, даже на самых крутых склонах.

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Модели GoX и ProX имеют алюминиево-магниевые рамы, которые обеспечивают низкий вес - 4,4 фунта (2 кг), в то время как модель CarbonX, изготовленная из углеродного волокна, весит всего 4,0 фунта (1,8 кг). Все три экзоскелета работают на аккумуляторах с быстрой зарядкой мощностью 100 Вт*ч, обеспечивая дальность до 16 миль (25 км). Экзоскелеты предназначены для использования на открытом воздухе, обладают классом защиты IP54 и могут работать в широком температурном диапазоне от -14°F до 104°F (от -10°C до 40°C). Hypershell планирует выпустить Mountain Exoskeletons в июне 2024 года, однако, учитывая текущую разработку, характеристики и дата выпуска могут измениться.