Зарядные устройства для электромобилей (EV) с логотипами MSI могут стать реальностью в 2024 году в рамках стремления бренда стать столь же известным за пределами игровой индустрии.

MSI успешно открыла выставку персональной электроники в Венецианском выставочном центре. Кроме того, у OEM-производителя есть еще одно запланированное мероприятие на выставке CES 2024 в Westgate Las Vegas, где они продемонстрируют свои интеллектуальные технологии, не связанные с ПК. Одной из этих технологий является AI DVR — система мониторинга водителя, предназначенная для предотвращения опасного вождения. Она работает в режиме реального времени, анализируя различные параметры, такие как признаки усталости, с целью предотвращения возможных происшествий. Еще одна интересная технология — MSI Al Box, которая используется для предотвращения несчастных случаев путем отслеживания объектов, людей и других транспортных средств.

На выставке в Westgate также будут представлены новые ультратонкие интеллектуальные промышленные компьютеры MS-C903 и MS-C902 от MSI с процессорами Tiger Lake-UP3 и Alder Lake-P U-серии соответственно. Они предназначены для использования в различных целях, например, их можно использовать как интеллектуальные рекламные щиты и промышленные центры AIoT.

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Однако, самым привлекательным для посетителей станут новые зарядные устройства для электромобилей, которые идеально подойдут и к новому ноутбуку Raider GE78. Варианты Premium или AI из новой линейки Eco Series окажутся наиболее подходящими, так как они оснащены приложением, облаком, а также имеют поддержку RFID и QR-кода. С помощью этих технологий пользователи смогут получить доступ к зарядке NACS американского типа 1 SAE J1772 или европейского типа 2 IEC-62196. Зарядные устройства также оснащены 7-дюймовыми дисплеями и функцией сканирования номерных знаков с использованием искусственного интеллекта. Дополнительно на выставке CES 2024 покажут зарядные устройства Eco Life и Eco Premium от MSI, которые также имеют системы управления энергопотреблением (EMS). Однако их трехфазная мощность ограничена 22 кВт. В общем, год 2024 может стать переломным для MSI в области интеллектуальных технологий за пределами игровой сферы.