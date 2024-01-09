Оба ноутбука оснащены вентиляторами Acer AeroBlade 5-го поколения, жидкометаллической термопастой и тепловыми трубками для охлаждения внутренних компонентов.

Ноутбуки Acer Helios Neo входят в сегмент среднего класса и являются более доступной альтернативой высококлассным игровым ноутбукам Helios. В последнем обновлении, компания представила две модели - Helios Neo 16 и Helios Neo 18, с новейшими процессорами Intel. Оба устройства оснащены процессором Core i9-14900HX и графическим процессором RTX 4070 для ноутбуков, обеспечивая высокую производительность. В сравнении с предыдущей моделью Helios Neo 16 2023 года, Core i9-14900HX предлагает значительное улучшение процессора. Они также имеют увеличенный объем оперативной памяти до 32 ГБ DDR5-5600 по сравнению с DDR5-4800 на предыдущем Helios Neo 16. Дисплей Helios Neo 16 и Neo 18 оснащен 16- и 18-дюймовыми IPS-панелями, соответственно, и имеет высокое разрешение 2560 x 1600, частоту обновления 240 Гц, быстрое время отклика в 3 мс, поддержку NVIDIA G-SYNC и полное покрытие гаммы DCI-P3.

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Оба устройства также обладают технологией NVIDIA Advanced Optimus, которая снижает задержку за счет динамического переключения между интегрированным и дискретным графическим процессором. В отношении подключений, они имеют разнообразные порты, включая два порта USB Type-C, HDMI 2.1 и слот microSD. Эти ноутбуки также оснащены функциями видеовызова на основе искусственного интеллекта и динамиками DTS:X Ultra Surround Sound для улучшенного воспроизведения звука. Acer Predator Helios Neo 16 и Neo 18 поступят в продажу по цене €1599 и €1499 (примерно 158 500 рублей и 148 000 рублей) соответственно.