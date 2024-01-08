По сути, это та же Radeon RX 7600, но с большим количеством видеопамяти, более высокими тактовыми частотами и TDP.

AMD, наконец, выпустила видеокарту среднего класса, которая вполне конкурентна аналогам от Nvidia и успешно решает их главную проблему – VRAM. Radeon RX 7600 XT теперь официально представлена с впечатляющими 16 ГБ памяти GDDR6 на 128-битной шине и скоростью 18 Гбит/с. Вместе с этим, она предоставляет все преимущества технологии RDNA 3, включая функции, такие как Radeon Super Разрешение, FSR 3.0, Fluid Motion Frames и другие. Его аналог, не относящийся к XT, имеет такое же количество вычислительных блоков (CU) – 32. Количество AI-ускорителей и потоковых процессоров осталось без изменений – 64 и 2048 соответственно, и также сохраняется 32 МБ Infinity Cache. Отличия заключаются в тактовой частоте игры/ускорения (2,47/2,76 ГГц) и мощности платы (190 Вт). Radeon RX 7600 XT оснащена исключительно портами DP 2.1 и поддерживает кодирование AV1.

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AMD указывает на то, что Radeon RX 7600 XT является идеальным выбором для игровых систем, работающих на разрешении 1440p, учитывая её достаточную память. При первоначальном сравнении с RX 7600 и Nvidia GeForce RTX 2060, Radeon RX 7600 XT, что не удивительно, выделяется. Однако, игра Тодда Ховарда Game Of The Generation Starfield требует использования FSR 2.0. При более реалистичном сравнении с GeForce RTX 4060, Radeon RX 7600 XT показывает 73% лучшую производительность при разрешении 1080p и 80% лучшую производительность при разрешении 1440p. Важные показатели производительности включают DLSS 2/3.0 и Frame Gen на стороне Nvidia, а также FSR 2/3.0, Hypr-Rx и Fluid Motion Frames для 7600 XT. Всегда стоит относиться скептически к сторонним тестам. В реальных условиях Radeon RX 7600 XT является отличным выбором для систем с разрешением 1440p, однако она может греться, что заставит пользователей отключить трассировку лучей.

AMD также подтвердила, что FSR 3.0 будет включен в игры, такие как Cyberpunk 2077, Frostpunk 2, Black Myth: Wukong и другие. Помимо этого, приложение Adrenaline получило ряд новых функций, таких как масштабирование видео с помощью искусственного интеллекта и оптимизацию для часто используемых кодеков, таких как AV1 и HEVC. Рекомендованная розничная цена на AMD Radeon RX 7600 XT составляет 329 долларов (около 29 500 рублей). Среди партнеров, обеспечивающих поставки видеокарты, входят XFX, PowerColour, Sapphire, AsRock, Gigabyte и Acer.