Ноутбук имеет новый дизайн и оснащен новейшим процессором Intel Meteor Lake Core Ultra, а также 16 ГБ памяти LPDDR5.

Среди прочих девайсов, Acer также представила новое поколение экологически безопасных ноутбуков - Acer Aspire Vero 16. Корпус этой модели изготовлен на 10% больше из переработанного пластика, что делает его еще более экологичным по сравнению с предыдущей моделью Acer Aspire Vero 15. Кроме того, ноутбук Acer Aspire Vero 16 оснащен переработанной упаковкой и сенсорной панелью OceanGlass, которая изготовлена из океанического пластика.

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Внутри нового корпуса Acer Aspire Vero 16 установлен процессор Intel Core Ultra 7, до 16 ГБ памяти LPDDR5, до 2 ТБ хранилища PCIe Gen 4 и Wi-Fi 7. Новая модель также обещает впечатляющую производительность в работе без подзарядки – до 10,5 часов. Кроме того, Acer Aspire Vero 16 демонстрирует превосходное качество изображения благодаря 16-дюймовому дисплею WQXGA с разрешением 2560 x 1600 пикселей и соотношением сторон 16:10. Для удобства пользователей, веб-камера QHD с технологией Acer PurifiedView AI размещена сверху дисплея.

Особое внимание также заслуживает обновлённая кнопка Windows Copilot на клавиатуре Acer Aspire Vero 16, которая теперь вместе с искусственным интеллектом, помогает пользователю в работе. Acer Aspire Vero 16 будет доступен для покупки с марта 2024 года по цене от 1199 евро (примерно 119 000 рублей).

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