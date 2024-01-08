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СтарыйДед
Официально представлен монитор Acer Predator Z57 с 2304 мини-зонами затемнения светодиодов
Данный монитор оснащен парой портов HDMI 2.1, частотой обновления 120 Гц и сертифицирован VESA DisplayHDR 1000.

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Predator Z57 – это один из крупнейших мониторов от Acer на сегодняшний день, который компания называет "гигантом игровых мониторов". Монитор был представлен на выставке CES 2024 вместе с Predator X34 X, Predator X34 V3 и Predator X39. Predator Z57 - это изогнутый монитор с кривизной 1000R и шириной 57 дюймов, что можно понять исходя из названия. Это означает, что глубина кривизны у Predator Z57 больше, чем у Predator X34 V3, ширина которого составляет 1500R.

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По словам компании Acer, Predator Z57 использует технологию IPS, а не OLED или VA. Этот монитор также содержит 2304 зоны локального затемнения Mini LED, которые обеспечивают максимальную яркость до 1000 нит и получили сертификацию VESA DisplayHDR 1000 от Predator Z57. Это также означает, что количество зон локального затемнения обеспечивает 98% охват цветового пространства DCI-P3 и более чем вдвое большую контрастность, чем у монитора, сертифицированного DisplayHDR 600. Predator Z57 также обеспечивает разрешение 7680 x 2160 пикселей (DUHD) с соотношением сторон 32:9 и частотой обновления 120 Гц. Есть также два порта HDMI 2.1 для игры с частотой 120 Гц на консолях PlayStation 5 или Xbox Series X, а порты DisplayPort 1.4 и USB Type-C предоставляют дополнительные возможности для подключения к монитору. Acer планирует начать продажи Predator Z57 во втором квартале 2024 года в еврозоне по цене 2399 евро (примерно 238 000 рублей). К сожалению, конкретная дата выпуска и полные технические характеристики и изображения пока не разглашены.

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