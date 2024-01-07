Неизвестно, что будет включать в себя данный товарный знак, но абсолютно точно понятно, что Samsung уделяет внимание повышению долговечности своих следующих складных устройств

Samsung готовится к следующему крупному мероприятию Galaxy Unpacked, в центре внимания которого будет новая серия Galaxy S24. Но если вы в восторге от складных телефонов, то стоит присмотреться в этом году к Galaxy Z Fold 6 и Z Flip 6, которые появятся позже. На данный момент информации о предстоящих складных устройствах от Samsung не так много.

Однако теперь компания предприняла шаг, который намекает на то, что будет дальше. Недавно они зарегистрировали товарный знак под названием «Ironflex» в Корейском ведомстве интеллектуальной собственности. Этот термин ассоциируется как со «складными OLED-панелями», так и со «складными смартфонами», что предполагает акцент на технологии отображения для будущих устройств Galaxy Z.

реклама

До сих пор неясно, что именно означает «Ironflex». Название предполагает, что речь может идти о том, чтобы сделать телефоны более прочными и долговечными. Это важно, потому что опасения по поводу царапин, складок на экране и прочности петель в долгосрочной перспективе заставляют людей задуматься перед покупкой складных телефонов. Возможно, Ironflex представляет собой новую конструкцию петель, более прочный материал экрана или что-то совсем другое.

Независимо от специфики, товарный знак предполагает, что Samsung уделяет приоритетное внимание повышению долговечности своих следующих складных устройств.

Недавние сообщения показывают, что Galaxy Z Fold 6 и Flip 6 будут иметь большие экраны как внутри, так и снаружи. Например, ожидается, что будущая модель-раскладушка будет иметь 3,9-дюймовый экран по сравнению с 3,4-дюймовым экраном Z Flip 5. Начиная с первого Galaxy Z Flip, у которого был крошечный 1,1-дюймовый дисплей, Samsung постоянно увеличивала размер этих экранов.

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Есть также намеки на то, что Samsung работает над тем, чтобы сделать свои новые складные телефоны тоньше. Кроме того, ходят слухи о том, что Galaxy Z Flip 6 получит основную камеру на 50 МП.