Кольцо можно использовать для отслеживания биометрических показателей, таких как частота сердечных сокращений, температура тела и уровень SpO2.

На рынке появилось новое инновационное умное кольцо Rollme R1. Отмечается, что данная марка, возникшая в Китае, скорее всего является частью прогрессивной экосистемы Rogbid. Несмотря на достаточно доступную цену данной недорогой модели, которая может привлечь внимание покупателей, имеется несколько причин для раздумий перед покупкой этого устройства.

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Утверждается, что Rollme R1 способно отслеживать физические тренировки, уровень стресса и качество сна. Согласно информации на сайте продукта, сон автоматически регистрируется с 22:00 до 8:00, а это дает основание предполагать, что это относительно простой инструмент мониторинга сна. Показатели здоровья, такие как пульс и уровень физиологических стрессов на сердце (ВСР), проверяются каждые 30 минут или по запросу вручную. Кроме того, имеется предполагаемая возможность отслеживания температуры тела(кожи) и насыщения крови кислородом. Собранные данные носимого устройства могут быть просмотрены в специальном приложении, и компания Rollme обещает, что нет абонентской платы за его использование. Устройство оснащено аккумулятором емкостью 23 мА*ч, которого, предположительно, хватит на работу в течение 7 дней без подзарядки. В комплекте входит чехол для беспроводной зарядки с аккумулятором емкостью 400 мА*ч, что позволяет зарядить устройство до 20 раз.

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Кольцо имеет нанокерамический корпус с нержавеющей стали и имеет степень защиты от воды и пыли IP68. Оно будет доступно в четырех размерах от 16 до 22 и в двух цветах: черном и белом. Смарт-кольцо Rollme R1 Health стартует со скидкой в 99 долларов по отношению к предполагаемой розничной цене и продается по цене 130,99 доллара (приблизительно 11 800 рублей). Компания предполагает осуществлять доставку в США, Великобританию, Германию и Китай. Тем не менее, стоит отметить несколько странностей. На странице политики возврата не указан адрес для возврата товаров, а для службы поддержки клиентов указан личный адрес электронной почты физического лица.