Последние данные показывают, что SMIC еще не готова заняться производством 5-нм чипов, а Huawei, скорее всего, останется зависимой от TSMC

Компания Huawei недавно выпустила ноутбук Qingyun L450 в Китае. Устройство оснащено чипом HiSilicon 9006C, изготовленным с применением передовой 5-нм технологии.

Появившиеся слухи о том, что китайская компания SMIC достигла 5-нм прорыва в производстве чипов, таким образом поставляя процессоры Huawei, оказались ложными. После тщательного исследования ноутбука Qingyun эксперты из компании "TechInsights", занимающиеся техническим анализом, установили, что чип был произведен TSMC на Тайване, а не SMIC в Китае. Это является значимой информацией, поскольку Китай стремится стать самодостаточным в производстве полупроводников, особенно после ограничений США, приведших к лишению Huawei доступа к 5-нм чипам TSMC в 2020 году. Надежда на прорыв, заключавшийся в Kirin 9006C, возможно, была иллюзорной, поскольку разборка ноутбука Qingyun подтвердил использование чипсета с 5-нм технологией TSMC, ранее применявшейся в 2020 году. Таким образом, Huawei могла использовать старые запасы TSMC с новым названием.

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Следствием появления такой информации стало снижение акций SMIC, отражающее неудавшиеся надежды на прогресс в 5-нм процессе. Китайская компания SMIC якобы работает над собственным 5-нм технологическим процессом, но использует старую и менее эффективную, при этом дорогую технологию. Они смогли запустить ограниченное производство 7-нм чипов с помощью Kirin 9000S, однако 5-нм технология остается недостижимой задачей.

Более серьезное препятствие на пути Китая к достижению своих амбиций в области производства чипов заключается в приобретении оборудования следующего поколения для EUV-литографии, которое играет решающую роль в создании современных чипов. США блокирует продажу оборудования EUV голландской компании ASML в Китай, что ставит под угрозу технологический прогресс страны.

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Эта новость, вероятно, принесет облегчение США и может привести к дальнейшим ограничениям в отношении китайской индустрии микросхем. Она также подчеркивает сложность связей и проблем, с которыми Китай сталкивается в своих усилиях достичь технологической независимости.