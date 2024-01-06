Компания официально анонсировала систему ASUS ROG NUC, который дебютирует на выставке CES 2024.

ASUS ROG NUC - совершенно новая система, которая наконец-то была официально подтверждена. Этот игровой мини-ПК является первым в своем роде и не имеет преемника. Эта уникальная система не похожа на ROG C22H. Так как C22H - это компактный ПК, в то время как ROG NUC представляет собой нечто другое. Предыдущая модель NUC 13 Extreme, выпущенная Intel в прошлом году, может и имеет некоторые схожие черты, но ROG NUC ориентирована больше на форм-фактор мини-ПК.мини-ПК

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На рынке уже есть несколько игровых устройств подобного типа, включая Minisforum UM780 XTX (32/1 ТБ) и PELADN YO. Еще одним конкурентом будет геймерский мини-компьютер Geekom с AMD RX 7600M XT. Все они станут прямыми конкурентами для ASUS ROG NUC. Однако на данный момент нет подробностей о технических характеристиках нового ASUS ROG NUC.

Боковые решётки устройства

Единственное, на что намекают, это компактность и мощность системы. Отметим, что у ASUS еще не было устройства NUC с графическим процессором Intel Arc, поэтому новый мини-компьютер может стать первым. Однако, можно предположить, что дизайн ROG NUC будет аналогичен модели NUC 12 Enthusiast, а процессором будет 12-го поколения Alder Lake с графикой Intel Arc A770M. Более подробную информацию компания раскроет на выставке CES 2024, где ASUS планирует представить этот новый игровой мини-ПК.

Часть передней панели

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