Производственный технологический гигант Siemens объявил, что он выполнит свои обязательства по устойчивому развитию и углеродной нейтральности.

Всё больше электромобилей появляется по всему миру. Одним из них является ID.4, который наиболее известен всем как компактный электрический внедорожник. Однако, компания Volkswagen также предлагает этот электромобиль (EV) в качестве легкового автомобиля. Сейчас они смогли привлечь нового крупного клиента для этого направления своего бизнеса. На днях было объявлено о заключении нового соглашения между Volkswagen и Siemens. Siemens – это одно из самых старых и крупнейших промышленных предприятий в Германии, и они поставили перед собой цель достичь полной углеродной нейтральности к 2030 году и электрифицировать свой автопарк в рамках программы "DEGREE".

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Теперь компания Siemens, по меньшей мере частично, добилась своей цели, арендовав до 1000 автомобилей ID.4 у Volkswagen. Они выбрали данный автомобиль из-за его хорошей комбинации запаса хода, скорости зарядки, объема багажника и цены, как заявил глава глобального подразделения Siemens Стефан Курц. Volkswagen называет такое партнерство важным фактором, который способствует повышению использования электромобилей. Так как компании, стремящиеся массово использовать их, демонстрируют, насколько подходящим и практичным стало использование электромобилей в повседневной жизни.