Компания MSI готовится выпустить свое первое игровое портативное устройство, и визуально нам показали лишь детали его дизайна

Вчера стало известно, что компания MSI готовится выпустить свое первое игровое портативное устройство. Пока информации о нем не так много, исходя из официального тизера, представленного производителем. Визуально нам показали лишь детали дизайна этого портативного игрового устройства.

Однако вскоре после публикации тизера на официальном сайте магазина "JD.com" появилось больше подробностей об этом устройстве. Исходя из изображения, которое появилось в магазине, игровое портативное устройство называется MSI CLAW. Изображение, кстати, также выглядело так, будто китайские потребители получат эту портативную игровую консоль в комплекте с новейшими игровыми ноутбуками MSI 2024 года.

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Всяких подробностей о самой консоли в этом магазине найти не удалось. Но тем не менее, в Intel откликнулись на официальный тизер, опубликованный MSI в одной из социальных сетей, отправив три смайлика с раздумывающими лицами. Такое взаимодействие можно трактовать, что новые процессоры Intel Core Ultra могут стать основой будущего игрового портативного компьютера.

Но пока нет официальной информации от MSI о технических особенностях игрового карманного компьютера CLAW, поэтому до сих пор есть вероятность, что он будет оснащен APU AMD Ryzen вместо процессора Intel Meteor Lake.

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Важно отметить, что конкуренты этого будущего устройства от MSI, такие как ASUS ROG Ally и Lenovo Legion Go, оснащены APU AMD Z1.