Новые модели мини-ПК, входящие в новую серию под названием PELADN YO, призваны обеспечить высокую производительность в небольшом, привлекательном корпусе.

Компания Panlei, известная на международном рынке под названием PELADN, представила три новых игровых мини-ПК из серии PELADN YO с особым акцентом на производительность. Данные системы оснащены процессорами Intel Core 13-го и 14-го поколения, а графический отдел оборудован мобильными графическими процессорами Nvidia GeForce RTX 40 и графическими процессорами AMD Radeon RX7000M. В настоящее время компания активно собирает отзывы об этих новых проектах, чтобы понять, как они воспринимаются людьми. Но при этом официальная информация о дате запуска пока отсутствует.

Дизайн А

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Что касается дизайна, то у трёх версий три совершенно разных дизайна. Дизайн A мини-ПК YO, вдохновленный космическими кораблями, привлекает внимание своими обтекаемыми изгибами, придающими ему внешний вид с низким лобовым сопротивлением. Дизайн B, вдохновленный игрой Тетрис, использует золотое сечение для четкого разделения областей и создания контраста в корпусе. Наконец, Дизайн C отличается минималистичным дизайном, который выражает ощущение стабильности и надежности. Все три дизайна серии игровых мини-ПК YO соответствуют предыдущим выпускам PELADN, представляя собой компактные компьютеры высокой производительности с привлекательным внешним видом.

Дизайн С

Дизайн В



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