Устройство также можно использовать для воспроизведения различного медиаконтента без внешнего проигрывателя.

Благодаря использованию передовой светодиодной и лазерной технологий, наше сегодняшнее кино совершило ошеломительный скачок вперед. Один из лидеров в этой области, LG, решил не отставать от общего прогресса и представил свой новый продукт - CineBeam Qube. Этот компактный проектор обладает уровнем яркости, достаточным для комфортного использования в повседневной жизни. К сожалению, как и у большинства аналогичных моделей, по сравнению с обычными проекторами, яркость CineBeam Qube все же оставляет желать лучшего, несмотря на его доступную цену. Все же, ограничения использования в условиях дневного света здесь присутствуют. LG уделил особое внимание дизайну и эргономике CineBeam Qube, чтобы пользователи получили удовольствие от его использования. Размеры проектора составляют 80 х 135 х 135 миллиметров, а вес всего 1,49 килограмма, что позволяет легко переносить его с помощью встроенной ручки. При этом автоматическая регулировка оптики облегчает процесс настройки, который становится намного проще. Вопреки своей компактности, CineBeam Qube не компромиссен в плане качества изображения. Проектор обладает разрешением 3840 х 2160 пикселей, что позволяет воспроизводить контент с высокой детализацией. Коэффициент контрастности составляет 450 000:1, в то время как цветовое пространство DCI-P3 воспроизводится на уровне 154%. Это создает насыщенные и реалистичные цвета на экране.

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Система CineBeam Qube предлагает широкие возможности подключения, включая HDMI с eARC и USB Type C. Более того, встроенная операционная система webOS 6.0 позволяет использовать проектор без необходимости подключения внешнего плеера. Пользователи смогут без проблем получить доступ к таким популярным платформам, как YouTube, Netflix, Amazon Prime Video и Disney+. Ожидается, что проектор также будет способен передавать контент с устройств на базе Android и iOS по беспроводной связи. Несмотря на все эти полезные функции, LG пока не раскрыла информацию о цене и доступности CineBeam Qube. Однако фанаты новых технологий и киноманы могут увидеть этот новый проектор на выставке CESCES, которая пройдет в Лас-Вегасе в первых числах января 2024 года.