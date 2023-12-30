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СтарыйДед
Новое iHeal Smart Ring обещает мониторинг артериального давления и до 100 дней автономной работы
По словам производителя, новое кольцо iHeal от Kospetfit измеряет не только частоту сердечных сокращений и уровень кислорода в крови, но и артериальное давление.

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В дополнение к умным часам iHeal 5 и iHeal 5R, компания Kospetfit представляет новое умное кольцо. Как и в случае с часами, производитель уверяет, что оно обладает множеством функций в компактном формате. Однако следует отнестись к таким утверждениям с некоторым скептицизмом, поскольку это не медицинское устройство, и дешевые производители носимых гаджетов часто обещают гораздо больше, чем способны предоставить. Но другие заявленные функции умного кольца Kospetfit iHeal Ring, вероятно, окажутся надежными. Кроме измерения артериального давления, оно также должно способствовать измерению частоты сердечных сокращений, уровня кислорода в крови и обеспечивать базовое представление о состоянии здоровья пользователя. Кроме того, оно имеет функции мониторинга сна и различных спортивных режимов.

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Кольцо iHeal весит всего 5 грамм и имеет толщину 3,3 мм. Оно водонепроницаемо благодаря IPX8, что позволяет его использовать во время занятий водными видами спорта. Умное кольцо обладает автономной работой до 7 дней при обычном использовании. Тем, кто хочет быть еще более независимыми, рекомендуется приобрести зарядную станцию Power Bank за дополнительные 10 долларов, которая позволит продлить время автономной работы до 100 дней, подобно некоторым наушникам. Приобрести новое кольцо iHeal можно непосредственно на сайте Kospetfit по рекомендованной розничной цене $199,99. В настоящее время в связи со скидкой в 100 долларов оно доступно всего за 99,99 долларов, что уже более приемлемо. Кольцо предлагается в серебристо-черном или керамически-белом цветах и доступно в четырех размерах от 49 до 68 мм.

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