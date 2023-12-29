Ожидается, что в гарнитуре Apple Vision Pro 2027 года будут представлены новейшие дисплеи RGB OLEDoS с улучшенной яркостью и цветопередачей.

Во втором поколении гарнитуры Apple Vision Pro ожидается существенный прорыв в области визуального восприятия. Согласно научно-исследовательской компании Omdia, к 2027 году будет реализовано ключевое обновление технологии экранов — переход на передовые micro-OLED дисплеи с улучшенной RGB OLEDoS структурой. Это позволит добиться исключительной цветопередачи и повышенной яркости изображения по сравнению с текущими моделями. Micro-OLED технология производит свет и цвет напрямую через субпиксели RGB, что значительно улучшает визуальное впечатление и энергоэффективность, минуя традиционные цветные фильтры, используемые в других типах экранов. Это не только дает более насыщенные цвета, но и предлагает ощутимые преимущества в плане продолжительности работы устройства от одного заряда.

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Аналитик Apple Минг-Чи Куо утверждает, что до момента выпуска Vision Pro второго поколения, которое ожидается в 2027 году, значимых апдейтов гарнитуры не планируется. Тем не менее, существует вероятность выхода более доступных моделей уже в 2025 году, хотя подтверждений этих данных на данный момент нет. Vision Pro намерена установить новый уровень в отображении дополненной и виртуальной реальности, обеспечивая беспрецедентно яркое и четкое изображение. Ожидается, что эти усовершенствования не только улучшат визуальный опыт пользователя, но и расширят возможности использования AR и VR в различных отраслях, от игровой индустрии до профессиональных симуляций. Эти подходы подтверждают тенденцию Apple к инновациям и стремлению поддерживать свою репутацию в качестве лидера на рынке высоких технологий.