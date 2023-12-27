Генеральный директор Лэй Цзюнь представил новый логотип Xiaomi HyperOS, которая будет доступна более чем на 100 устройствах.

Китайские пользователи уже давно наслаждаются всеми улучшениями, которые принесла операционная система Xiaomi HyperOS. И хорошие новости для пользователей других стран - им осталось недолго ждать новинку, потому что замена MIUI будет доступна во всем мире, начиная с первого квартала 2024 года. А это означает, что пользовательский интерфейс Android будет иметь новое "лицо". Генеральный директор Xiaomi, Лэй Цзюнь, опубликовал официальную запись в социальных сетях, на которой демонстрируется новый логотип HyperOS. Он разъяснил, что данный символ символизирует "конгломерацию знаков", которые олицетворяют "взаимодействие идеи и связи в виртуальной среде". Аналогично звездам на ночном небе, в HyperOS "люди и устройства в точечном массиве свободно перемешиваются и столь же легко вступают во взаимодействие".

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Говоря о других новостях, связанных с HyperOS и прошивкой Xiaomi. Специальная операционная система будет совместима с более чем 100 устройствами, включая смартфоны серии Redmi K40, линейки Poco F3 и смартфоны Xiaomi 10-й серии. Обновленный список совместимых устройств можно увидеть на изображении. Xiaomi также подтвердила восемь устройств для глобального использования HyperOS, а именно: Redmi Note 12, Redmi Note 12S, Xiaomi 13, Xiaomi 13T, Xiaomi 13T Pro, Xiaomi 13 Pro, Xiaomi 13 Ultra и Xiaomi Pad 6.