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СтарыйДед
OPPO раскрывает подробности своей модели AndesGPT для серии Find X7
Она обладает впечатляющим разделением на три категории — 180 миллиардов параметров, 70 миллиардов параметров и 7 миллиардов параметров.

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На важной встрече в области технологических коммуникаций компания OPPO представила обновленную модель AndesGPT. Эта компания известна своими инновациями в сфере высоких технологий. AndesGPT обладает впечатляющим разделением на три категории — 180 миллиардов параметров, 70 миллиардов параметров и 7 миллиардов параметров. Эта модель поддерживает совместное развертывание конечного облака, что позволяет ей интеллектуально развиваться и адаптироваться к различным пользователям. Она обещает улучшение возможностей искусственного интеллекта. AndesGPT решает проблему задержки ответа, используя перераспределение внимания и обширную память. 

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Серия OPPO Find X7 знаменует важный этап в использовании модели с 7 миллиардами параметров. Это достигается благодаря таким инициативам, как 4-битное сжатие квантовой модели, оптимизация механизма вывода Al Boost и совместная оптимизация с производителями чипов. AndesGPT проявляет свои возможности в сверхбыстрой скорости отклика в практических сценариях. Например, создание резюме из 200 слов занимает всего 0,2 секунды, превосходя конкурентов в 20 раз. Даже для резюме из 2000 слов AndesGPT отвечает за 2,9 секунды, что в 2,5 раза быстрее отраслевых стандартов. Она может генерировать рефераты объемом до 14 000 слов, превосходя конкурентов в 3,5 раза. AndesGPT превосходит остальных за счёт своего улучшенного "интеллектуального" понимания.

AndesGPT также является полнофункциональной генеративной визуальной моделью, революционирующей обработку изображений. Она способна понимать и сегментировать более 120 типов объектов, поддерживает сегментацию и извлечение до шести объектов. AndesGPT прекрасно генерирует большие изображения с естественным светом и тенью, устанавливая новый стандарт локальной генерации изображений за 6 секунд — на 60% быстрее, чем конкурирующие модели на той же платформе.

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AndesGPT от OPPO представляет собой новаторское достижение в области искусственного интеллекта, переопределяющее границы возможностей языка и визуальных моделей. Его внедрение в серию Find X7 означает стремление расширить границы возможностей искусственного интеллекта.

#искусственный интеллект #oppo #искусственный интелект #искусственныйинтеллект
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