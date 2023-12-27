Aula S98 предлагает три вида подключения - проводное соединение (Type-C), 2,4 ГГц и Bluetooth, что позволяет с легкостью переключаться между пятью устройствами.

Компания Aula, известный производитель клавиатур, рада сообщить о выпуске новой универсальной механической клавиатуры Aula S98, идеально подходящей как для геймеров, так и для офисного использования. Одной из ключевых особенностей клавиатуры Aula S98 является её компактный дизайн, включающий 98 клавиш, что делает её идеальным решением для тех, кто ценит клавиатуру с отдельным цифровым блоком. В конструкцию также входит прокладка, гарантирующая плавность набора текста и минимизирующая резонанс при нажатии клавиш.

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Клавиатура Aula S98 оснащена переключателями с возможностью горячей замены, а также предлагает различные варианты переключателей с различными тактильными ощущениями, удовлетворяющими широкий спектр пользовательских предпочтений. Она может похвастаться впечатляющими функциями подсветки, включая подсветку клавиш и нижнюю градиентную световую полосу, которая предлагает динамические световые эффекты и служит визуальным индикатором уровня заряда батареи и определения режима настроек.

Аккумулятор клавиатуры имеет ёмкость 4000 мА*ч и предлагает до 66 часов автономной работы с включенными световыми эффектами и до 266 часов - с выключенными. Aula S98 обеспечивает три вида подключения - проводное соединение (Type-C), и два беспроводных - это Wi-Fi 2,4 ГГц и Bluetooth, что делает её универсальной для различных ситуаций. Клавиатура также оснащена клавишей для быстрого переключения между игровым и офисным режимами.

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В плане эргономики Aula S98 обеспечена двухступенчатой подставкой и трехступенчатой регулировкой высоты, обеспечивающей комфорт при длительном использовании. Габариты клавиатуры составляют 406,6×137,9×45,1 мм, а вес без кабелей и приемника сигналов составляет около 829 грамм, с ними - 864 грамма. Цена Aula S98 составляет 139 юаней (примерно 1 800 рублей), и в настоящее время она доступна для предварительного заказа.