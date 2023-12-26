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СтарыйДед
Vivo V30 с чипом Snapdragon 7-го поколения замечен на сайте сертификации Bluetooth SIG
Листинг сайта не раскрывает никакой новой информации, но подтверждает предстоящий запуск смартфона.

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Смартфон, код модели которого V2318, был замечен на сайте сертификации Bluetooth SIG после того, как подробная информация о его характеристиках и дизайне была опубликована на сайте сертификации NCC. Судя по слухам, это может быть обновленная версия Vivo S18 с поддержкой Bluetooth 5.4, выпущенная недавно в Китае. Хотя листинг не раскрывает дополнительных деталей, но зато он подтверждает предстоящий запуск. Ожидается, что Vivo V30 заменит серию Vivo S18 на мировом рынке, в то время как последняя будет продолжать продаваться только на территории Китая. Следует отметить, что ожидается, что Vivo V30 будет представлен в трех различных вариантах - стандартной модели Vivo V30, Vivo V30 Lite и Vivo V30 Pro.

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По данным NCC, Vivo V30 был замечен в черном цвете с большой прямоугольной двойной камерой и светодиодной вспышкой. Изогнутые края смартфона обеспечивают более комфортное использование и хороший захват ладонью. Согласно имеющейся информации, наличие в дизайне вырезов для камеры, порта USB Type-C, динамиков и секции для SIM-карты, а также основного микрофона предусмотрено в списке. Кроме того, смартфон будет иметь аккумулятор емкостью 4895 мА*ч и быструю зарядку с мощностью 80 Вт. NCC также указывает на наличие до 12 ГБ оперативной памяти и 512 ГБ встроенной памяти. Данные из списка Geekbench подтверждают наличие процессора Snapdragon 7-го поколения.

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Также в разработке находится версия Vivo V30 Lite, которая уже была замечена на Bluetooth SIG и Google Play с некоторыми деталями о характеристиках. Вероятно, у смартфона будет до 12 ГБ оперативной памяти и процессор Snapdragon 695. Он будет оснащен двойной камерой со светодиодной подсветкой Aura Ring. Дисплей будет иметь разрешение 2400 x 1080 и плотность 440 PPI. В некоторых форумах говорится, что емкость аккумулятора составит 4700 мА*ч с поддержкой быстрой зарядки 44 Вт. Ожидается, что Vivo V30 будет выпущен в начале следующего года.

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