В линейке Huawei смартфон Nova 12 Ultra занимает центральное место с новейшим процессором Kirin 9000SL, а модель Pro представляет Kirin 8000 на кристалле (SoC).

Компания Huawei, известная своими инновационными смартфонами, планирует выпустить долгожданную серию Nova 12 26 декабря. Новая линейка включает в себя модель Nova 12 Ultra с процессором Kirin 9000SL и модель Pro с процессором Krin 8000 на графическом кристалле (SoC). Фотографии новой серии Nova 12 демонстрируют ее технологическое превосходство. Nova 12 Ultra обладает совершенно новым процессором Kirin 9000SL, что говорит о стремлении Huawei удивлять своих клиентов технологическими открытиями. Для тех, кто внимательно изучает архитектуру процессоров, можно отметить некоторые различия между Kirin 9000SL и Kirin 9000S. Что интересно, у Kirin 9000SL частота ядра ниже на 0,27 ГГц по сравнению с Kirin 9000S. Кроме того, среднеядерная конфигурация Kirin 9000SL представляет собой шестиядерную систему с девятью потоками, в то время как Kirin 9000S обладает восемью ядрами и двенадцатью потоками. Несмотря на эти различия, обе версии используют один и тот же графический процессор - Maleoon 910 с тактовой частотой 750 МГц, что обеспечивает стабильную графическую производительность. Структура Kirin 9000SL включает в себя 6 ядер - 1 ядро Taishan с тактовой частотой 2,35 ГГц, 2 ядра Taishan с тактовой частотой 2,15 ГГц и 3 ядра Cortex-A510 с тактовой частотой 1,53 ГГц. Кирин 9000S в свою очередь имеет 8 ядер - 1 ядро Taishan с тактовой частотой 2,62 ГГц, 1 ядро Taishan с тактовой частотой 2,15 ГГц, 4 ядра Cortex-A510 с тактовой частотой 1,53 ГГц, а также графический процессор Mali-G610 с тактовой частотой 750 МГц.

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Смартфон Nova 12 Pro, еще одна выдающаяся модель из серии Nova 12, оснащена чипсетом Kirin 8000. Система восьмиядерного процессора Nova 12 Pro имеет близкую к частоте процессора Kirin 820 работу. Графическим процессором Nova 12 Pro является Mali-G610 с тактовой частотой 864 МГц, что делает его универсальным выбором в Huawei. Структура Kirin 8000 в Nova 12 Pro включает 1 большое ядро с тактовой частотой 2,4 ГГц, 3 средних ядра с тактовой частотой 2,189 ГГц и 4 маленьких ядра Cortex-A55 с тактовой частотой 1,84 ГГц, а также графический процессор Mali-G610 с тактовой частотой 864 МГц.

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Для бюджетного сегмента предназначен Nova 12 Youth Edition, который использует процессор Snapdragon 778G 4G SoC. Этот вариант создан для пользователей, которым достаточно надежного функционирования без подключения к сети 5G. Другой отличительной особенностью Nova 12 Youth Edition является наличие одного отверстия на передней панели, в отличие от выреза в форме таблетки у 5G-моделей.