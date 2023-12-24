Jikrypton 007 занял первое место с более чем 1 миллионом баллов, а новый Mercedes-Benz E достиг 960 000 баллов

Компания AnTuTu, известная своими рейтингами производительности, на этот раз опубликовала рейтинг популярных автомобилей. Результаты тестов были представлены для шести новых и популярных моделей.

Самым мощным и эффективным автомобилем оказался Jikrypton 007 с процессором Snapdragon 8295 и оценкой 1075244 балла. Также в топе - Mercedes-Benz E 2024 с оценкой 963 130 баллов, NIO ET7 с оценкой 446 721 балла, Avita 11 с оценкой 416 901 баллов, Xpeng P7i с оценкой 385 715 баллов и BYD Han с оценкой 374 930 баллов.

реклама

Организация сообщила, что модели Jikrypton 007 и новый Mercedes-Benz E-Class оснащены чипом Snapdragon 8295. Однако результаты тестов показали, что Jikrypton 007 выдает более высокую производительность, полностью раскрывая потенциал чипа Snapdragon 8295. Именно поэтому Jikrypton 007 стал самой мощной интеллектуальной платформой AnTuTu для мобильных устройств и автомобилей.

Ji Krypton 007 уже готов и первая партия автомобилей сойдет с конвейера 27 декабря в 20:00. Официальные поставки начнутся 1 января 2024 года.

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Важно отметить, что эта модель не впервые появляется на платформе AnTuTu. Она была представлена на бэкенде AnTuTu еще в ноябре, но объем памяти и встроенной памяти отличались от текущих данных. На тот момент тестирования Ji Krypton 007 была оснащена 16 ГБ RAM и 256 ГБ встроенной памяти. Фактический результат теста составил 932 744 балла, включая 314 277 баллов для процессора, 265 008 баллов для графического процессора, 167 361 балл для памяти и 186 098 баллов для пользовательского интерфейса.