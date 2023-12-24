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СтарыйДед
Siegenia представляет новую умную оконную ручку, совместимую с Apple Homekit
Её функции включают в себя удаленную блокировку, проверку статуса и сценарии для объединения ручки с другими продуктами для умного дома.

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Компания Siegenia представила свою новую инновационную оконную ручку с удивительными возможностями, которая теперь доступна в Европейском союзе. Этот умный гаджет для умного дома превосходит обычные датчики умного окна, такие как контактный датчик кольцевой сигнализации, основным преимуществом состоит в возможности удаленной блокировки всех оконных ручек. Также оконная ручка Smart Window Handle предлагает другие полезные функции, включающие проверку состояния оконных замков и одновременную блокировку или разблокировку всех окон. Помимо этого, умный гаджет избавляет от необходимости иметь физический ключ, который может легко потеряться. Благодаря совместимости продукта с универсальными стандартами Matter и Thread, его легко интегрировать в различные системы умного дома, такие как Apple Home, Google Home и Samsung SmartThings.

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Управление оконной ручкой осуществляется голосовыми командами или с помощью специального мобильного приложения, где можно настроить расписание ее работы. Невероятно удобно создавать сцены с использованием нескольких умных гаджетов, которые активируются одним действием, например, при выходе из дома. Кроме того, Siegenia Smart Window Handle идеально совместим с интеллектуальной системой отопления, автоматически отключая радиаторы при открытых окнах.

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Данное устройство с батарейным питанием легко устанавливается на окна с деревянными или пластиковыми рамами, а выбор из двух цветов – белый и антрацитовый (серый) – позволяет подобрать оконную ручку в соответствии с дизайном помещения. Цена данного гаджета, Siegenia Smart Window Handle, на европейском рынке составляет всего 89,90 евро, при этом компания предлагает доставку во многие страны Европейского союза, такие как Нидерланды, Франция и Швеция.

#гаджеты #гаджет #умный дом #умный дом сяоми #ручка
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