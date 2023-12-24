Аксессуар объединяет в себе пауэрбанк, зарядное устройство и кабель, позволяющий заряжать до трех гаджетов одновременно.

OnePlus провел сотрудничество с компанией Sharge (ранее Shargeek) для разработки POUCH Power Bank. Разработка этого проекта была осуществлена в рамках инициативы OnePlus Power of Community (POC) с участием самых преданных клиентов. Это устройство 3-в-1 объединяет в себе блок питания с двумя портами USB-C, зарядное устройство и кабель с оригинальным дизайном. Блок питания и кабель можно использовать для одновременной зарядки двух устройств в пути, а отдельное зарядное устройство со вторым кабелем позволяет заряжать третье устройство. POUCH совместим с QC4.0, PD3.0 и OnePlus SuperVOOC для быстрой зарядки. Емкость аккумулятора 10 000 мА*ч обеспечивает возможность зарядить гаджеты на весь день, а зарядное устройство, входящее в комплект, позволяет провести перезарядку.

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Пользователи выразили свое желание увидеть такие функции, как складные контакты для зарядного устройства, магнитное соединение между зарядным устройством и блоком питания, защита головки кабеля, удобное место для хранения кабеля и эргономичный дизайн. Одним из ключевых преимуществ нового продукта по сравнению с конкурентами является возможность замены кабелей и вилок в случае их повреждения. Членам сообщества OnePlus недавно была предоставлена возможность поддержать проект Share POUCH Power Bank, ответ на это вызвал интерес более 9000 клиентов. Эта поддержка значительно превысила запланированную цель в 3000 участников, что привело к раздаче шести единиц аксессуара и предоставлению 30% скидки всем участникам. Ожидается, что выпуск Power Bank Sharge POUCH состоится в первом квартале 2024 года. Рекомендуемая розничная цена аксессуара пока не была уточнена.