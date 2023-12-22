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Не так давно на рынке появилась электронная книга iReader Color7, которая, безусловно, стала настоящей находкой для любителей чтения. Одной из главных особенностей данного устройства является цветной экран размером 7 дюймов. В черно-белом режиме плотность пикселей составляет 300 PPI, а в цветном - 150 PPI. Стоимость книги начинается от 1659 юаней (примерно 21 500 рублей).
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Ключевой компонент, который обеспечивает отличное качество изображения - это 7-дюймовая панель E-ink Kaleido3. Она имеет высокую плотность черно-белых пикселей (300 на дюйм) и цветных пикселей (150 на дюйм). Официально заявлено, что данная панель поддерживает 4096 цветов и обладает яркостью, увеличенной на 30%, а также контрастностью, увеличенной на 40% благодаря встроенному цветовому движку PalmReader. У книги также имеется два режима цветного отображения: режим Моранди и яркий режим. Что касается технических характеристик, iReader Color7 обладает 4-ядерным процессором, 4 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ флэш-памяти. Емкость аккумулятора составляет 1800 мА*ч.
Замечательной особенностью этой книги является ее дизайн, который отлично соответствует дизайну обычной книги. Благодаря толщине всего 4 мм, центр тяжести сконцентрирован сбоку, что позволяет легко держать ее одной рукой. Также имеются две физические кнопки для удобства перелистывания страниц и настроек. Кроме того, книга оснащена подсветкой для чтения с низким синим светом, которая имеет 28 уровней регулировки. Технология полного ламинирования и использование передней панели из закаленного стекла повысили четкость изображения на 25%.