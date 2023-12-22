В данной электронной бумажной книге используется 7-дюймовая панель E-ink Kaleido3 с плотностью черно-белых пикселей 300 пикселей на дюйм

Не так давно на рынке появилась электронная книга iReader Color7, которая, безусловно, стала настоящей находкой для любителей чтения. Одной из главных особенностей данного устройства является цветной экран размером 7 дюймов. В черно-белом режиме плотность пикселей составляет 300 PPI, а в цветном - 150 PPI. Стоимость книги начинается от 1659 юаней (примерно 21 500 рублей).

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Ключевой компонент, который обеспечивает отличное качество изображения - это 7-дюймовая панель E-ink Kaleido3. Она имеет высокую плотность черно-белых пикселей (300 на дюйм) и цветных пикселей (150 на дюйм). Официально заявлено, что данная панель поддерживает 4096 цветов и обладает яркостью, увеличенной на 30%, а также контрастностью, увеличенной на 40% благодаря встроенному цветовому движку PalmReader. У книги также имеется два режима цветного отображения: режим Моранди и яркий режим. Что касается технических характеристик, iReader Color7 обладает 4-ядерным процессором, 4 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ флэш-памяти. Емкость аккумулятора составляет 1800 мА*ч.

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Замечательной особенностью этой книги является ее дизайн, который отлично соответствует дизайну обычной книги. Благодаря толщине всего 4 мм, центр тяжести сконцентрирован сбоку, что позволяет легко держать ее одной рукой. Также имеются две физические кнопки для удобства перелистывания страниц и настроек. Кроме того, книга оснащена подсветкой для чтения с низким синим светом, которая имеет 28 уровней регулировки. Технология полного ламинирования и использование передней панели из закаленного стекла повысили четкость изображения на 25%.