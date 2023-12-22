Honor Pad 9 выделяется своей отличительной особенностью — «мягким экраном для защиты глаз с ощущением бумаги».

В линейку продуктов компании Honor были добавлены модели Honor 90 GT и Honor Pad 9, предназначенные для игроманов и поклонников планшетов. Honor Pad 9 является уникальным устройством благодаря наличию "мягкого экрана с ощущением бумаги", обеспечивающего комфортный просмотр.

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Планшет может похвастаться большим 12,1-дюймовым экраном, который отличается мягким светом, защищающим глаза. Запатентованная технология травления стекла AG позволяет устранить 98% отраженного света, создавая эффект защиты глаз, подобный бумажному. Сочетание показателя PPI в размере 249, высокой частоты обновления 120 Гц и 1,07 миллиарда цветов обеспечивает яркое и детальное отображение. Соотношение экрана составляет 88%, а яркость - 500 нит. Honor Pad 9 получил пятикратный сертификат защиты глаз, обеспечивающий всестороннюю защиту. Присутствует технология защиты глаз, которая напоминает естественный свет, снижая зрительную усталость на 14%. Помимо этого, технология дисплея, способствующая сну, повышает секрецию мелатонина на 20%, что способствует качественному сну детей. Планшет также оборудован аппаратной защитой глаз от синего света, минимизирующей его вред на 36% для защиты зрения детей.

Для коррекции осанки Honor Tablet 9 предлагает восемь режимов определения позы сидения, включая лежание на столе, низкую голову, согнутую голову, лежачую позу, смещенные плечи, положение головы со смещением набок, тряску и расстояние до глаз. Система активно напоминает детям о необходимости поддерживать правильную осанку, формируя здоровые привычки. Дизайн планшета выполнен в классической концепции симметрии и доступен в трех привлекательных цветах: "светло-белый", "голубой" и "серое звездное небо".

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Внутри планшета установлен процессор Qualcomm Snapdragon 6 Gen1, который обеспечивает плавную и стабильную работу устройства. Звуковое сопровождение отличается высоким качеством благодаря восьми динамикам объемного звучания. Усовершенствованная система распознавания человеческого голоса дополняет коммуникационные возможности планшета. Для максимального удобства использования Honor Pad 9 оснащен аккумулятором емкостью 8300 мА*ч и поддерживает быструю зарядку мощностью 35 Вт. Варианты планшета Honor Pad 9 доступны в двух версиях - с обычным экраном и мягким экраном. Стоимость моделей с объемом памяти 8 ГБ + 128 ГБ начинается от 1499 юаней (~ 19 200 рублей), а вариант с памятью 8 ГБ + 256 ГБ доступен по цене от 1699 юаней(~ 21 800 рублей). Более топовые конфигурации 12 ГБ + 256 ГБ и 12 ГБ + 512 ГБ предлагаются по цене 1999 и 2199 юаней (~ 25 600 и 28 200 рублей) соответственно. Мягкая версия с памятью 8 ГБ + 256 ГБ стоит от 1799 юаней (~ 23 000 рублей), а модель с памятью 12 ГБ + 256 ГБ - от 2099 юаней (~ 26 900 рублей).