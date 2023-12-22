Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
СтарыйДед
Официально представлен планшет Honor Pad 9 с революционной защитой глаз Paper Sense
Honor Pad 9 выделяется своей отличительной особенностью — «мягким экраном для защиты глаз с ощущением бумаги».

реклама

В линейку продуктов компании Honor были добавлены модели Honor 90 GT и Honor Pad 9, предназначенные для игроманов и поклонников планшетов. Honor Pad 9 является уникальным устройством благодаря наличию "мягкого экрана с ощущением бумаги", обеспечивающего комфортный просмотр.

реклама

Планшет может похвастаться большим 12,1-дюймовым экраном, который отличается мягким светом, защищающим глаза. Запатентованная технология травления стекла AG позволяет устранить 98% отраженного света, создавая эффект защиты глаз, подобный бумажному. Сочетание показателя PPI в размере 249, высокой частоты обновления 120 Гц и 1,07 миллиарда цветов обеспечивает яркое и детальное отображение. Соотношение экрана составляет 88%, а яркость - 500 нит. Honor Pad 9 получил пятикратный сертификат защиты глаз, обеспечивающий всестороннюю защиту. Присутствует технология защиты глаз, которая напоминает естественный свет, снижая зрительную усталость на 14%. Помимо этого, технология дисплея, способствующая сну, повышает секрецию мелатонина на 20%, что способствует качественному сну детей. Планшет также оборудован аппаратной защитой глаз от синего света, минимизирующей его вред на 36% для защиты зрения детей.

Для коррекции осанки Honor Tablet 9 предлагает восемь режимов определения позы сидения, включая лежание на столе, низкую голову, согнутую голову, лежачую позу, смещенные плечи, положение головы со смещением набок, тряску и расстояние до глаз. Система активно напоминает детям о необходимости поддерживать правильную осанку, формируя здоровые привычки. Дизайн планшета выполнен в классической концепции симметрии и доступен в трех привлекательных цветах: "светло-белый", "голубой" и "серое звездное небо". 

рекомендации
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Внутри планшета установлен процессор Qualcomm Snapdragon 6 Gen1, который обеспечивает плавную и стабильную работу устройства. Звуковое сопровождение отличается высоким качеством благодаря восьми динамикам объемного звучания. Усовершенствованная система распознавания человеческого голоса дополняет коммуникационные возможности планшета. Для максимального удобства использования Honor Pad 9 оснащен аккумулятором емкостью 8300 мА*ч и поддерживает быструю зарядку мощностью 35 Вт. Варианты планшета Honor Pad 9 доступны в двух версиях - с обычным экраном и мягким экраном. Стоимость моделей с объемом памяти 8 ГБ + 128 ГБ начинается от 1499 юаней (~ 19 200 рублей), а вариант с памятью 8 ГБ + 256 ГБ доступен по цене от 1699 юаней(~ 21 800 рублей). Более топовые конфигурации 12 ГБ + 256 ГБ и 12 ГБ + 512 ГБ предлагаются по цене 1999 и 2199 юаней (~ 25 600 и 28 200 рублей) соответственно. Мягкая версия с памятью 8 ГБ + 256 ГБ стоит от 1799 юаней (~ 23 000 рублей), а модель с памятью 12 ГБ + 256 ГБ - от 2099 юаней (~ 26 900 рублей). 

#honor #планшет #планшеты #планшет для детей #honor 90 #honor 90 gt
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Honor 90 GT с чипсетом Snapdragon 8 Gen 2 поступил в продажу
В Китае анонсирован смартфон Honor 90 GT на Snapdragon 8 Gen 2
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Неисправность верхней ступени РН Alpha привела к выводу полезной нагрузки на нерасчетную орбиту
2
В Европе хотят возродить секретный проект СССР "Аспарухов вал-680"
1
Внутри дисковода HP от 1977 года найден уникальный чип по технологии кремния на сапфировой подложке
1
Hyperloop One остановил работу после девяти лет развития
2
GeForce RTX 5090 выйдет в 2024 году и окажется на 80% быстрее GeForce RTX 4090
30
Подросток-хакер, стоящий за утечками GTA 6, приговорен к пожизненному заключению в больнице
5
Триллер от Netflix получил высокую оценку на Rotten Tomatoes за рождественскую страшилку
+
Начались испытания нового оптического разведывательного комплекса «Гранат»
+
Netflix выпустил тизер научно-фантастического фильма с Адамом Сэндлером в главной роли
1
Китай создал материал, который маскирует ракету под пассажирский самолет
7
20 стран, жители которых являются самыми обеспеченными в мире
19
«Ростелеком» объявил о повышении тарифов для 4 миллионов абонентов с 1 января 2024 года
9
Проекту Hyperloop пришел конец
8
В iOS 17.2.1 решена проблема с расходом батареи
1
Volkswagen уже не конкурентоспособен и планирует самые серьезные перемены за всю историю бренда
6
Иран начнёт производство транспортного самолета Simorgh, разработанного на основе Ан-140
+
Турецкий беспилотник Bayraktar TB3 SIHA побил рекорд
1
Новые Toyota Land Cruiser раскупили за полчаса
+
На Ozon найдены поддельные SSD – накопитель XiaomiSSD-DK006 ёмкостью 32 Тб стоит всего 1800р
19
В продажу поступила портативная игровая консоль Retroid Pocket 4 с процессорами Dimensity 900 и 1100
+

Популярные статьи

Япония представила инновационную подводную лодку, оснащенную системами вертикального пуска
1
Выбираем лучшие видеокарты 2023 года – почему NVIDIA досталось только одно место, а победила AMD
145
Индия успешно испытала полностью автономный БПЛА-невидимку "летающее крыло"
+
Собираем ПК для 4K гейминга - выбор не в пользу Nvidia
41
10 забытых шутеров прошлого с потрясающим геймлеем, в которые стоит поиграть в 2023 году, часть 10
1
Решаю характерную для Linux проблему отсутствия каталога "Program Files"
26
Краткий обзор бюджетной мышки Acer OMW120
1
"В НАТО полный бардак, а русские побеждают" — В США заявили, о крупнейшем провале западного альянса
397
Почему Вермахт не смог построить танк весом в 1000 т - история разработки Landkreuzer P.1000 Ratte
22
На передовой появилась бикалиберная РСЗО "Ураган-1М", способная поражать цели на расстоянии в 120 км
3

Сейчас обсуждают

Red Red
09:19
ну все же помнят как билгейтс создавал свою виндовс в "гараже" на свои деньги, этого перца по ходу эта история зацепила... вот этот наклонный слеш в другую сторону не как в юниксах он же и придумал , ...
Решаю характерную для Linux проблему отсутствия каталога "Program Files"
Алексей Сизиков
09:17
Есть очень удачные реплики, но там написано ARMЯNE
Концептуальная гонка art of rally раздаётся бесплатно в Epic Games Store
УдалЁн
09:16
Лол, вот и подтверждён аргумент с 4к в котором надо делать тесты, фхд не годится. Ну и АМД уже готовит гетерогенные ЦПУ, а не Интел уберёт малые ядра. Скиньте всей сектой
Ryzen 7800X3D в очередной раз обошел Core i9-14900K — в 17 играх из 21 победил процессор от AMD
nikat
09:14
Уважаемые блогеры! Пожалуйста, перечитывайте свои опусы перед публикацией. Кроме того, что вы используете малограмотные переводы, так ещё и пишете полную ересь. Цитата: "Максимальный боевой радиус за...
Украинский реактивный беспилотник UJ-25 Skyline появился в зоне военных действий
УдалЁн
09:08
В 4к видно как работают ВК и ЦПУ в тандеме. То есть реальные тесты. И АМД как раз и проигрывает. Но на оверах только красноглазые-админы и читатели, выгоднее полизать аудитории и рекламодателью.
Ryzen 7800X3D в очередной раз обошел Core i9-14900K — в 17 играх из 21 победил процессор от AMD
glavhyilo
09:00
зеля миллиард долларов украл с украины,продав её пахотные земли за границу.Порашенко 15 миллиардов например украл долларов с украины и т.д.
В Офисе президента Украины признали, что до сих пор некоторые чиновники воруют и кичатся этим
Black Jack
08:51
Твоей мамы давно гроб не е? Русня, Быстрикин не поможет, сколько потом не будешь плакать.
20 стран, жители которых являются самыми обеспеченными в мире
Black Jack
08:49
Алкаш, рождённый в пьяном угаре, не приписывай мне свои национальные привязанности.
20 стран, жители которых являются самыми обеспеченными в мире
Виктор Чернецов
08:48
А чо так скромненько про полную жопу?
Неисправность верхней ступени РН Alpha привела к выводу полезной нагрузки на нерасчетную орбиту
darses
08:47
Что игры нужно покупать ?))) Вот только не сказали как это сделать ))))))) На торренте все всегда бесплатно. Не мы это начали .
Почему я играю только в пиратские игры и не собираюсь возвращаться на лицензионный контент
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем