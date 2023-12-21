Он имеет два дополнительных P-ядра по сравнению со своим предшественником, но сохраняет количество E-ядер неизменным.

Выбор игровых ноутбуков для геймеров становится все шире. Теперь они могут выбирать между двумя моделями: Meteor Lake и обновленными процессорами Intel 14-го поколения Raptor Lake-HX. Первый имеет превосходную производительность, в то время как второй демонстрирует небольшое улучшение от поколения к поколению. Недавно Geekbench представил еще одну модель - Core i7-14650HX, которая показала отличные результаты: 2716 баллов в одноядерном тесте и 13 858 баллов в многоядерном тесте Geekbench 6.1. Эти показатели превосходят большинство моделей Core i7-13650HX, представленных на Geekbench. Однако, ожидается значительное улучшение производительности в многоядерном тесте благодаря увеличению количества P-ядер.

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Это станет очевидным после официального запуска ноутбука. Кроме того, Core i7-14650HX работает на базовой тактовой частоте 2,2 ГГц и может повышаться до 4,987 ГГц. Core i7-14650HX был представлен вместе с неназванным игровым ноутбуком Lenovo, вероятно, преемником модели Legion Y9000P. Он оснащен видеокартой GeForce RTX 4060 и 16 ГБ памяти DDR5 5000 МТ/с. Как и Core i7-14700HX, Core i7-14650HX имеет увеличенное количество ядер ЦП, но в меньшей степени. Его конфигурация состоит из 16 ядер и 24 потоков в формате 8P + 8E, в то время как предыдущая модель, Core i7-13650HX, имеет схему 6P + 8E.