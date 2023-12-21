Компания Dangbei объявила, что на выставке CES 2024 представит международные версии двух проекторов: Mars Pro 2 и X5 Ultra.

Dangbei анонсировала свое участие в презентации CES 2024 и сообщила, что ее новый проектор Mars серии попадет туда. Модель 2 Pro с разрешением 4K и HDR10+ станет первым устройством для домашнего кинотеатра с яркостью 2450 люмен и двумя «сверхмощными» динамиками DTS:X мощностью 12 Вт.

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Также на стенде вместе с Mars Pro 2 компании Dangbei будет представлен также Dangbei X5 Ultra. Этот высококачественный проектор уже доступен в Китае и официально выйдет на международный рынок в 2024 году. Он станет первым 4K-проектором от Dangbei с полноцветными светодиодными гибридными источниками света, работающими в сочетании с трехцветным лазером. X5 Ultra позволяет достичь повышенной яркости (2500 люмен CVIA по официальным данным) с использованием технологии Алла 5.0 и покрытие 110% цветовой гаммы BT.2020. На стенде Dangbei будет представлен также PadGO - устройство с 27-дюймовой панелью 4K, размещенной на складной подставке в виде стебля. Оно имеет функциональность планшета и работает как сенсорный экран.

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Новые потенциально привлекательные устройства для домашних развлечений будут представлены на выставке CES 2024 в Лас-Вегасе с 9 по 12 января 2024 года, вместе с новым ультрапортативным проектором Atom от Dangbei.