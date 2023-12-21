Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
СтарыйДед
На CES 2024 будет представлено следующее поколение лазерного домашнего кинотеатра 4K
Компания Dangbei объявила, что на выставке CES 2024 представит международные версии двух проекторов: Mars Pro 2 и X5 Ultra.

реклама

Dangbei анонсировала свое участие в презентации CES 2024 и сообщила, что ее новый проектор Mars серии попадет туда. Модель 2 Pro с разрешением 4K и HDR10+ станет первым устройством для домашнего кинотеатра с яркостью 2450 люмен и двумя «сверхмощными» динамиками DTS:X мощностью 12 Вт.

реклама

Также на стенде вместе с Mars Pro 2 компании Dangbei будет представлен также Dangbei X5 Ultra. Этот высококачественный проектор уже доступен в Китае и официально выйдет на международный рынок в 2024 году. Он станет первым 4K-проектором от Dangbei с полноцветными светодиодными гибридными источниками света, работающими в сочетании с трехцветным лазером. X5 Ultra позволяет достичь повышенной яркости (2500 люмен CVIA по официальным данным) с использованием технологии Алла 5.0 и покрытие 110% цветовой гаммы BT.2020. На стенде Dangbei будет представлен также PadGO - устройство с 27-дюймовой панелью 4K, размещенной на складной подставке в виде стебля. Оно имеет функциональность планшета и работает как сенсорный экран.

рекомендации
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Новые потенциально привлекательные устройства для домашних развлечений будут представлены на выставке CES 2024 в Лас-Вегасе с 9 по 12 января 2024 года, вместе с новым ультрапортативным проектором Atom от Dangbei.

#проектор #экран #проекторы #проектор второго поколения
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Проектор Wanbo Mozart 1 Pro из экосистемы Xiaomi будет иметь декодирование 4K и Android TV 11
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В США рассказали, почему российский истребитель шестого поколения МиГ-41 никогда не взлетит
88
L3Harris запускает производство спутников для отслеживания гиперзвуковых ракет
+
Apple Vision Pro ожидают в феврале
+
«Аэрофлот» объявил распродажу билетов со скидками до 50%
+
Армия получает первые системы залпового огня 9К57-1 «Ураган-1»
1
В Британии решили пустить 30 истребителей Typhoon Tranche 1 на запчасти и не отдадут их Украине
3
Представлена самая большая в мире ветряная турбина, которая устойчива к тайфунам
1
ВМС США получили первый гигантский подводный беспилотник
2
Представлена новая компактная игровая портативная консоль Anbernic RG35XX H с выходом HDMI
1
EU оценила эффективность контроля чатов, но критики считают отчет неубедительным
+
GeForce RTX 5090 выйдет в 2024 году и окажется на 80% быстрее GeForce RTX 4090
22
Цена Brent упала ниже $79 за баррель после объявления Анголы о выходе из ОПЕК
+
НАСА решает, как безопасно доставить МКС на Землю
1
Спецификации и дизайн недорогого Motorola G04 раскрыли до анонса
+
The Conversation: российский флот в Тихом океане представляет угрозу для Запада
2
Россия заявляет Финляндии, что ответит на оборонный пакт с США
66
20 стран, жители которых являются самыми обеспеченными в мире
+
Google Chrome выпустил важное обновление, закрывая опасную уязвимость "Zero-Day"
1
Внутри дисковода HP от 1977 года найден уникальный чип по технологии кремния на сапфировой подложке
1
Серия Nvidia GeForce RTX 5000: все, что известно о видеокартах нового поколения
2

Популярные статьи

Неопределенное будущее российского гиперзвукового истребителя Миг-41 - факт или вымысел
15
Китайский космический самолет вывел на орбиту шесть "таинственных ведомых"
+
Хуситы становятся «хозяевами» в Красном море, не на шутку угрожая мировой торговле
16
Выбираем лучшие процессоры 2023 года – почему нам не удалось найти идеальный процессор
37
Небольшое тестирование кулера Jonsbo CR-1000 v2 PRO Color
2
E-100 - сверхтяжелый немецкий танк массой 136 тонн, который не успел пойти в производство
9
Краткое тестирование в игре Hellblade: Senua’s Sacrifice
+
Выбираем лучшие видеокарты 2023 года – почему NVIDIA досталось только одно место, а победила AMD
106
Плюсы и минусы игровой консоли Xbox series X
18
Топ 10 компьютеров СССР по моему мнению
33

Сейчас обсуждают

glavhyilo
06:58
коровий яр недалеко там ещё
Около села Крынки в Херсонской области взяли в плен бойца ВСУ польского происхождения
Евгений Ненашев
06:56
Всегда есть во что поиграть. Много игр от Bethesda, юбисофт, новинки добавляют. Недавно выложили фар край 6, Лару Крофт, Wartales.
Плюсы и минусы игровой консоли Xbox series X
Апшеронский скакел
06:54
Тоже на солях сидишь от российского наркобарона, который скупил абсолютно всю верхушку скакуасов?
"В НАТО полный бардак, а русские побеждают" — В США заявили, о крупнейшем провале западного альянса
glavhyilo
06:53
в выдаёт хохла
Илон Маск высказал свое отношение к криптовалютам
Михаил Авраменко
06:47
Тююю, всего-то 40 лямов. Детишкам на молочишко.
Илон Маск высказал свое отношение к криптовалютам
Михаил Авраменко
06:44
"... виноваты микротравмы, полученные головным мозгом человека". Скакуасам это явно не грозит, так что можно абрашки на фронт поставлять.
Abrams признаны опасными для жизни танкистов и приводят к появлению тяжёлых травм головного мозга
Иван Шукевич
06:27
Твоя мать забыла чаевые
VW ID.7 не находит отклика среди китайских покупателей
User Userovich
06:20
Вы там чё ғовна поели? 4070 быстрее 3080, с FG и DLSS3 тем более
GeForce RTX 5090 выйдет в 2024 году и окажется на 80% быстрее GeForce RTX 4090
glavhyilo
06:04
800 миллионов на год хохлам-это провал.Там только на бинты и каски хватит.
Байден подписал военный бюджет США на $886 млрд., $800 млн. из которых достанутся Украине
Руслан Артюшок
05:42
У нас как всегда стараются и хотят дёшево и сердито, как говорится и рыбку съесть и на *** не сесть.. Лучше вкладывали бы в развитие. Создайте истребитель , чтобы все страны от зависти захлебнулись.
В США рассказали, почему российский истребитель шестого поколения МиГ-41 никогда не взлетит
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем