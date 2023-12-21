Также она включает в себя двойные антенны, полноцветное ночное видение, обнаружение движения AI и уведомления в приложение.

Xiaomi представила новую уличную камеру CW700S на китайском рынке. Устройство "Умного дома" оснащено двумя датчиками изображений для улучшения четкости изображения на больших расстояниях и обладает 9-кратным зумом. Камеры имеют разрешение 4 МП, диафрагму f/1,6 и могут записывать видео 2,5K (2560 x 1440 пикселей). CW700S также оснащен полноцветным инфракрасным ночным видением с длиной волны 850 нм, что обеспечивает более широкий охват по сравнению с предыдущими моделями. Камера может поворачиваться на 355° по горизонтали и на 110° по вертикали с использованием искусственного интеллекта для обнаружения людей и транспортных средств. Встроенные динамики и микрофон обеспечивают двустороннюю голосовую связь, а также можно напугать злоумышленников звуковым сигналом. Камера также отправляет уведомления в приложении при обнаружении движения, и ее можно связать с различными телевизорами и динамиками марки Xiaomi.

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Улучшенные антенны обеспечивают стабильность сигнала Wi-Fi 2,4 ГГц. Также возможно подключение через порт Ethernet. Опции хранения данных включают локальную microSD карту, облачное хранилище и NAS устройства. Уличная камера имеет степень защиты IP66 от воды и пыли, и может работать при температуре от -30 до 60°C (~ от -22 до 140°F). Новая уличная камера Xiaomi CW700S уже доступна для покупки на китайском рынке за 399 юаней (~ 5 000 рублей), что делает ее относительно доступной. Пока неясно, будет ли устройство доступно на других рынках и когда. Старые модели, такие как AW300, уже доступны в Европе, например, в Германии.