Смартфон с кодом NX724J, может стать первым складным смартфоном от Nubia под названием "Nubia Flip 5G".

Последнее творение Nubia вызвало настоящий ажиотаж в индустрии смартфонов с появлением новой модели, идентифицированной неизвестным кодом NX724J, обнаруженным в базе данных IMEI. Многие пользователи на форуме думают, что это может стать первым шагом Nubia в мир складных экранов, который, как говорят слухи, получит название "Nubia Flip 5G". Хотя данные о конфигурации устройства остаются не разглашëнными, ходят слухи, что Nubia Flip 5G может использовать процессор Qualcomm серии Snapdragon 8, что обещает мощное сочетание производительности и эффективности. Но привлекательность новинки не ограничивается внутренними характеристиками: устройство обещает стильный и компактный дизайн, который, возможно, поднимем на новый уровень поколение складных телефонов.

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Компания Nubia, известная своим умением создавать современные устройства, недавно представила Nubia Z60 Ultra, смартфон, который выделяется смелым дизайном, отличным от других флагманских моделей. И кажется, что компания готова продолжить эту инновационную тенденцию с Nubia Flip 5G. С каждым днем ожидания растут, и источники намекают на возможный выпуск данного устройства уже в первом квартале 2024 года. Если этот слух окажется правдой, то по сути мы можем стать свидетелями наступления новой эры в дизайне смартфонов.