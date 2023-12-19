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СтарыйДед
Samsung выпускает датчики ISOCELL Vizion 63D и Vizion 931, поднимающие уровень визуализации
ISOCELL Vizion 931 - это новаторская технология для динамичных движений, а ISOCELL Vizion 63D повышает качество 3D-изображений.

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Ведущая компания в сфере электроники - Samsung Electronics, представила два новых датчика высокой технологичности, Isocell Vizion 63D и Isocell Vizion 931. Основная цель этого шага заключалась в трансформации области машинного зрения в сфере робототехники и расширенной реальности (XR). Датчики, входящие в линейку Samsung Isocell Vizion, имеют широкий спектр применения в мобильной, коммерческой и промышленной сферах.

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Isocell Vizion 63D, схожий с летучими мышами, использует технологию эхолоккцию (IToF), чтобы точно измерять расстояние и глубину. Этот инновационный датчик способен создавать высококачественные 3D изображения с удивительной детализацией, что делает его незаменимым для сервисных и промышленных роботов, а также устройств XR и систем аутентификации по лицу. В его особенностях - встроенный аппаратный процессор обработки изображений (ISP), определяющий глубину, а также инновационная однокристальная конструкция, которая помогает снизить энергопотребление системы на 40%. Isocell Vizion 63D способен обрабатывать до 60 кадров в секунду при разрешении QVGA, устанавливая новые стандарты в области обработки изображений. Компактный размер и высокое разрешение VGA делают его идеальным для мобильных устройств. Пиксельный размер IToF датчика составляет всего 3,5 дюйма, что невелико, однако Isocell Vizion 63D обеспечивает VGA разрешение в оптическом формате 1/6,4 дюйма. Благодаря технологии обратного рассеяния (BST), которая поглощает больше света, этот датчик достигает квантовой эффективности 38% при использовании инфракрасного света с длиной волны 940 нм. Это повышает светочувствительность и снижает уровень шумов, обеспечивая четкость изображений даже при движении. Интересно, что Isocell Vizion 63D поддерживает как режим заливающего, так и точечного освещения на расстоянии до 10 метров.

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Другой датчик Samsung, Isocell Vizion 931, предлагает технологию глобального затвора, которая изменяет правила игры в области съемки быстродвижущихся объектов без искажений. В отличие от обычных датчиков затвора, Vizion 931 способен мгновенно запечатлеть всю сцену, обеспечивая четкие и нетронутые изображения движущихся объектов. Благодаря этим характеристикам, он идеально подходит для отслеживания движения в устройствах XR, игровых системах, а также сервисных, логистических роботах и дронах. Vizion 931 обладает разрешением VGA (640 x 640) и соотношением сторон 1:1, что оптимизирует его для распознавания радужной оболочки глаз, отслеживания глаз, а также распознавания лиц и жестов в наушниках XR. Благодаря технологиям Front Deep Trench Isolation (FDTI) и BST, этот датчик обладает высокой квантовой эффективностью в 60% при использовании инфракрасного света с длиной волны 850 нм. Кроме того, Vizion 931 поддерживает многоточечное соединение, что позволяет легко подключать до четырех камер к процессору приложений через один провод, обеспечивая гибкость в проектировании для производителей устройств. Датчики Isocell Vizion 63D и Isocell Vizion 931 уже доступны для тестирования OEM-производителями по всему миру, что открывает новые перспективы для Samsung на быстро развивающемся рынке датчиков изображений.

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