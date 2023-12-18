Новые наушники будут обладать улучшенным шумоподавлением, лучшим качеством звука и увеличенным временем автономной работы, а также ведутся работы над функцией слуховых аппаратов для новых AirPods.

По информации от человека по имени Марк Гурман, Apple планирует выпустить две новые модели AirPods в 2024 году, а также обновить наушники AirPods Max. Кроме того, запуск нового поколения AirPods Pro ожидается в 2025 году.

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По словам Гурмана, первая модель AirPods, выпущенная к 2024 году, получит новый дизайн, корпус и возможность зарядки через USB-C. Apple также предположительно добавит в более дорогую модель AirPods 4 активное шумоподавление (ANC), чтобы сравнять ее функциональность с AirPods Pro. Вероятно, компания приняла решение выпустить две более доступные версии AirPods из-за низкой популярности третьего поколения наушников, которые представляли собой незначительное обновление по сравнению с AirPods второго поколения. Кроме того, по данным Гурмана, Apple работает над функцией "слухового аппарата" для AirPods, которая, предположительно, будет доступна позднее в следующем году и может значительно изменить индустрию. Накладные наушники Apple AirPods Max, с ценой более $500 США, являются премиальным продуктом в линейке AirPods. По словам Гурмана, компания планирует вводить только новые цвета и USB-C для следующей модели AirPods Max, так как они не получили большого спроса.

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Первое поколение AirPods Pro было представлено Apple в 2019 году, и с тех пор они обновили наушники только один раз в 2022 году. Второе поколение AirPods Pro было обновлено техническими характеристиками. Следующее поколение AirPods Pro (3-го поколения) планируется к выпуску в 2025 году. Наушники ориентированы на комфорт, и предположительно, Apple также работает над функциями измерения температуры тела и отслеживания здоровья для них. Однако данные Гурмана еще не подтверждены официально компанией Apple, поэтому стоит относиться к этой информации с сомнением.