Новая модель сочетает в себе интеллектуальную стиральную машину, робот-пылесос, а в ее основание встроена самоочищающаяся док-станция.

Midea объявляет о своем новом продукте, революционном комбинированном роботе-пылесосе и стиральной машине под названием WASHBOT, которая является первой в своем роде. Основная цель компании заключается в разработке гаджета, который поможет экономить пространство в доме с помощью самоочищающихся док-станций для популярных моделей роботов-пылесосов и швабр. Размеры WASHBOT составляют 19,2 х 13,4 дюйма (488 х 340 мм), а высота – 22 дюйма (560 мм). Одно из основных преимуществ комбинированного робота и док-станции-пылесоса заключается в единой точке водопровода, что позволяет оба устройства наполняться чистой водой и сливать грязную.

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Стиральная машина обеспечивает бережное и эффективное очищение паром с использованием искусственного интеллекта, а также мягкую сушку при температуре 42 °C. Робот-пылесос может очистить помещение площадью до 200 м² и обладает функциями обнаружения препятствий и автоматической очистки от спутанных волос. Док-станция самоочищается и обеспечивает уборку без участия человека в течение 60 дней, а также дезинфицирует швабру с помощью горячей воды и воздушной сушки. WASHBOT имеет ширину в 600 мм, что делает его совместимым с большинством кухонных шкафов и ванн. Midea скоро начнет краудфандинг-кампанию на платформе Indiegogo. Дата запуска кампании и уровни взносов пока не раскрыты, однако компания обещает скидку в 25% для клиентов, подписавшихся на обновления по электронной почте.